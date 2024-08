Nach Enthüllungsbuch: Prinzessin Kate rief bei Meghan an

Herzogin Meghan (43) hat offenbar einen Anruf von Kate Middleton (42) entgegengenommen, "um die Wogen zu glätten". Wie Insider gegenüber InTouch Weekly berichten, soll die Prinzessin Kontakt zu ihrer Schwägerin gesucht haben, um Spannungen abzubauen, nachdem Omid Scobies Buch "Endgame" erneut eine Rassismus-Debatte innerhalb der britischen Königsfamilie entfacht hat. "Kurz nachdem die Anschuldigungen aus dem Buch bekannt wurden, wandte sich Kate an Meghan, um reinen Tisch zu machen", erklärt der Tippgeber. Was genau in dem Telefonat gesagt wurde, ist nicht bekannt.

Es soll jedoch nicht Kates eigene Idee gewesen sein, Meghan zu kontaktieren. Sie tat dies wohl auf Druck ihres Schwiegervaters König Charles (75). Der Regent wünsche sich laut dem Informanten, dass der Streit zwischen der Royal Family und Prinz Harry (39) und Meghan sowie die Rassismus-Vorwürfe endlich aufhören. "Diese Fehde ist völlig außer Kontrolle geraten und beginnt, seine Regentschaft und die gesamte Monarchie zu überschatten", so die Quelle. Deshalb habe er seine Schwiegertochter gebeten, die Wogen zu glätten: "Charles zwang Kate, seine Friedensstifterin zu werden, nachdem Prinz William sich geweigert hatte. Sie stimmte zu, denn wenn es um die königliche Familie geht, hat Kate ihre Pflichten immer ernst genommen."

Trotz des Anrufs gab es bisher keine Versöhnung bei der britischen Königsfamilie. Aktuell sieht es auch nicht so aus, als ob sich Harry, Charles und Co. in naher Zukunft wieder annähern – auch wenn es zwischenzeitlich so aussah. Kürzlich berichtete Entertainment Tonight, dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn auf einem neuen Tiefpunkt angekommen sei. Der 39-Jährige und der König hätten wegen Harrys Sicherheitsanfragen so heftig gestritten, dass jegliche Kommunikation zwischen ihnen abgebrochen sei. Verschärft wurde die Situation durch Harrys Forderung nach ausgiebigem Polizeischutz für seine Familie während ihrer Aufenthalte in England. Diese Forderung habe Charles bislang nicht erfüllt, was eine mögliche Versöhnung weiter erschwere. Nachdem er 2020 seine royalen Pflichten und Titel niedergelegt hatte, verloren er und seine Familie jeglichen Anspruch auf gesonderten Polizeischutz.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

