Madonna kuschelt oben ohne mit einem Unbekannten im Bett

Madonnas (65) neuester Beitrag auf Instagram steht ganz unter dem Motto Hot-Girl-Summer! In einer Bilderreihe teilt die Queen of Pop mehrere heiße Schnappschüsse von sich, auf denen sie zum Teil kein Oberteil trägt. Doch damit nicht genug, denn auf dem letzten Foto der Slideshow ist Madonna nicht allein: Mit einem verwegenen Blick in die Kamera kuschelt sich die Sängerin oben ohne an einen unbekannten Mann. "Heißer Spaß in der Sommerzeit", lauten die frechen Worte, die die "Hung Up"-Interpretin unter ihren Post schreibt.

Das sorgt natürlich für ordentlich Gesprächsstoff in der Kommentarspalte. "Da scheint sich etwas anzubahnen. Dieses Baby hat wohl ein Geheimnis", schreibt ein neugieriger User. An anderer Stelle scheint sich ein Fan an Madonnas wilde Zeiten zu erinnern und fragt: "Benimmst du dich etwa wieder daneben, Madonna?" Neben zahlreichen Spekulationen, um wen es sich bei dem Hottie in den Laken der 65-Jährigen handelt, vermuten auch einige, dass es sich bei dem Bild um eine Fälschung handeln könnte. "Das Foto mit dem Typen ist gefälscht und mit Photoshop bearbeitet. Netter Versuch", unterstellt ein Follower der Popikone.

Madonna heizte die Gerüchteküche um ihr Liebesleben zuletzt im vergangenen Mai an. Nach ihrer Trennung von Josh Popper (31) teilte die Sängerin ein dubioses Bild auf der Social-Media-Plattform. Darauf ist die "Frozen"-Interpretin auf dem Schoß des britischen Boxers Richard Riakporhe. Ein Insider plauderte jedoch kurz darauf gegenüber The Sun aus, was sich zwischen den beiden wirklich abspielt: "Sie verstehen sich sehr gut und haben viel Spaß in der Gesellschaft des jeweils anderen. Aber im Moment sind sie einfach nur gute Freunde."

Instagram / madonna Madonna im August 2024

Instagram / r_riakporhe Richard Riakporhe, britischer Boxer

