"Albtraum": Fans entsetzt über Wachsfigur von Taylor Swift

Die Fans von Popstar Taylor Swift (34) können jetzt ein Foto mit ihrem Idol in Hamburg schießen! Zwar handelt es sich nicht um die Berühmtheit persönlich, jedoch um ein Abbild des Stars in Form einer neuen Wachsfigur. Im Hamburger Panoptikum wurde am Dienstag die Nachbildung von Taylor enthüllt und machte die Fans sprachlos – allerdings nicht vor Begeisterung. Unter einem neuen Beitrag des betreffenden Wachsfigurenkabinetts auf Instagram, in dem erste Aufnahmen der Wachskopie in einem blau glitzernden Outfit zu sehen sind, hagelte es Kritik! So beschwerte sich ein Fan mit einem passenden Songzitat der Sängerin: "Liebling, es ist ein Tagtraum, verkleidet als Albtraum!"

Obwohl die Künstlerin Lisa Büscher seit Dezember 2023 mit ihrem Werk beschäftigt war, kann ihre Arbeit einen Großteil der Fans nicht überzeugen. So verglichen einige User die Figur eher mit einer anderen Riege von Künstlern: "Sie sieht wie eine Schlagersängerin aus! Aber nicht wie Taylor." Ein weiterer Fan drückte seine Meinung knallhart aus: "Völlig realitätsfremd. Da hat jemand sauschlechte Arbeit geleistet." Nur wenige Kommentare lobten die geleistete Arbeit. So schrieb ein wohlgesinnter Follower: "Also ich finde schon, dass diese im Gegensatz zu anderen Figuren schon ganz gut gelungen ist."

Erst vor wenigen Tagen machte die Popsensation Schlagzeilen mit der Absage ihrer Auftritte der "The Eras"-Tour in Wien – der schockierende Grund dafür war eine bestehende Terrorwarnung! Die zahlreichen enttäuschten Anhänger der "Love Story"-Interpretin, die nun ohne Konzerterlebnis nach Hause gehen mussten, dürfen sich immerhin über einen kleinen Trost freuen. Laut People wird in Kooperation mit Disney+ und ORF eine spezielle Fernsehpremiere ihres Konzertfilms organisiert sowie eine kostenlose Streamingoption.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der neuen Wachsfigur von Taylor? Ich finde sie leider grauenhaft. Aus meiner Sicht ist sie ganz gut gelungen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de