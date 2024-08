Drakes Sohn Adonis genießt Urlaub mit Mama Sophie Brussaux

Sophie Brussaux (35) und Drake (37) sind stolze Eltern des kleinen Adonis Graham (6). Während sein Papa im Studio beschäftigt ist, verbringt der Promi-Spross Zeit mit seiner Mutter. Die Französin feierte am 1. August ihren Geburtstag und nutzte die Gelegenheit für einen aufregenden Trip in die Wüste. Auf Instagram teilt sie nun ein paar Eindrücke der Reise mit ihren Fans. Auf einem Schnappschuss blickt sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann in die Kamera. Der Lockenkopf, der eine lustige Grimasse zieht, sieht dabei schon überraschend erwachsen aus. Auf einem Foto, das die beiden vor der großen Sphinx von Gizeh zeigt, ist zu erkennen, dass Adonis der Künstlerin sogar fast bis zur Schulter reicht.

Den Bildern nach zu urteilen, genießt die Künstlerin die Reise nach Ägypten. Neben den touristischen Highlights veranstaltet die Truppe auch eine Shopping-Tour durch ein paar Luxusgeschäfte. Dazu schreibt Sophie: "Ich bin 35. Worte können die überwältigende Liebe und Dankbarkeit nicht beschreiben, die ich dafür empfinde, mit einer so wunderbaren Familie gesegnet zu sein – ob blutsverwandt oder auserwählt."

Adonis lebt haupsächlich bei seiner Mama in Europa. Doch auch mit seinem berühmten Papa verbringt der Sechsjährige gerne Zeit. Im Juni nahm der kleine Mann an einem Fußballspiel teil, sein Papa feuerte ihn fleißig an. Drake sorgte dabei vor allem mit seinem Outfit für Schlagzeilen. Wie eine Bilderreihe auf Social Media zeigte, trug er eine sehr weite Anzughose, ein cremefarbenes Shirt und einen weißen Pullover, den er sich um den Hals geknotet hatte. Die Fans feierten den "Too Good"-Interpreten für seinen außergewöhnlichen Look. "Du siehst aus wie ein echter Fußball-Papa, ich liebe es", lobte ihn ein User in den Kommentaren.

Instagram / sophieknowsbetter Sophie Brussaux und ihr Sohn Adonis Graham in Gizeh

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im August 2023

