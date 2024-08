Erwischt: Charline Grothe knutscht mit "Love Island"-Boy

Ist Charline Grothe (27) etwa frisch verliebt? Die Temptation Island-Bekanntheit wurde von einem aufmerksamen Promiflash-Leser beim leidenschaftlichen Herumknutschen mit einem bekannten Realitystar erwischt – und zwar mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten Christian Hacker. Auf den Fotos legt Christian seine Hand auf Charlines Hüfte und küsst sie immer wieder auf den Mund. Der Tippgeber gibt außerdem an, dass die Reality-Sternchen sehr vertraut miteinander gewirkt haben.

Während der Dreharbeiten zu "Temptation Island" hatte Charline mit Verführer Mikael angebandelt, nachdem sich bereits während der Show herauskristallisiert hatte, dass ihre Beziehung mit Adrian in die Brüche geht. Obwohl die beiden nicht abgeneigt gewesen wären, sich nach dem Format näher kennenzulernen, entwickelte sich nicht mehr als ein kleiner Fernsehflirt. In der Wiedersehensshow klärte die Blondine dann auf, wieso die Kennenlernphase zwischen ihr und Mikael im Sande verlief: "Der Mikael hat ziemlich viel Blödsinn nach der Zeit angestellt. Dementsprechend hatten wir mehr Tiefen als Höhen."

Auch bei Christian wollte es in der Liebe bisher noch nicht richtig funktionieren. Bei seiner Teilnahme an der TV-Show "Love Island" im Jahr 2021 kämpfte er mit Finn Emma um den Sieg, belegte schlussendlich allerdings nur Platz drei. Promiflash verrieten die beiden damals, dass sie sich nach den Dreharbeiten weiter kennenlernen wollten. "Wir wollen uns weiter kennenlernen, aber auf einer ganz entspannten Ebene", meinte Christian. Daraus geworden ist aber dann doch nichts. Haben Charline und Christian jetzt also vielleicht die große Liebe ineinander gefunden?

Promiflash Christian Hacker und Charline Grothe, deutsche Realitystars

Instagram / chrishaxyy Christian Hacker, Realitystar

