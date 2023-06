Kontakt zu Nico: Charline Grothe hat sich mit Sarah versöhnt

Es ist alles wieder in Butter! Nico Legat und Sarah Liebich beendeten ihre Beziehung, nachdem er bei Temptation Island mit der Verführerin Siria Longo geschlafen hatte. Nach der Show hatte Sarahs Mitkandidatin Charline Grothe jedoch Kontakt zu ihrem Ex – was die Blondine ziemlich überraschte. Inzwischen klärte die Ex-Freundin von Adrian Loevenich auf, weshalb sie den Sohn von Thorsten Legat (54) kontaktierte. Jetzt verrät Charline: Zwischen ihr und Sarah ist alles geklärt!

"Sarah und ich hatten ein klärendes Gespräch. Ich habe ihr alles erzählt und ihr dann auch angeboten, den Chat zu lesen", schreibt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ihre Freundin habe die Entschuldigung angenommen und alles sei wieder in Ordnung. "Ich bin nicht perfekt, das habe ich auch nie behauptet", rechtfertigt sich Charline weiter. "Ich habe Fehler gemacht, aber nicht so, wie es im Aftertalk erzählt wurde", erklärt die Beauty. Sie könne sich nur entschuldigen und ihre Community bitten, nicht vorschnell zu urteilen.

Bereits gestern wendete sich Charline an ihre Community und erklärte, weshalb sie den Kontakt zu Nico gesucht habe. Sie habe lediglich nähere Informationen über ihren eigenen Ex-Freund und dessen Verhalten in der Männervilla bekommen wollen. "Außerdem muss ich auch zugeben, dass es mich echt interessiert hat, ob an den Spekulationen, dass beide es geplant haben, etwas dran ist", führte sie aus. Sarah und Nico wurde nämlich unterstellt, ihr Beziehungsdrama in der Sendung bewusst inszeniert zu haben.

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, Reality-TV-Bekanntheit

