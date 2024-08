Jamie Lee Curtis verrät weitere Details zu "Freakier Friday"

Jamie Lee Curtis (65) und Lindsay Lohan (38) sind zurück am Set für den heiß ersehnten Film "Freakier Friday", die Fortsetzung des Kultstreifens "Freaky Friday" von 2003. Doch nicht nur die beiden, sondern auch Chad Michael Murray (42) wird in seine Rolle aus dem Originalfilm zurückkehren. Zuletzt gaben die beiden Hauptdarstellerinnen spannende Einblicke in die Dreharbeiten, die nun schon seit sechs Wochen laufen. Jamie ließ dabei gegenüber Entertainment Weekly durchblicken: "Chad ist dabei. Und Junge, oh Junge, ist Chad dabei." Sie versprach auch direkt eine romantische Überraschung.

Im neuen Film hat sich aber auch einiges geändert: Lindsay Lohans Figur Anna ist mittlerweile verheiratet – und zwar mit einem Charakter, der von Manny Jacinto gespielt wird. "Manny spielt Lindsays Ehemann, aber das ist alles, was wir sagen können", fügte die 65-Jährige hinzu. Darüber hinaus verrät die Filmbeschreibung auf IMDb, dass Lindsays Rolle Anna mittlerweile eine Tochter und eine baldige Stieftochter hat, während ihre Mutter Tess Coleman weiterhin an ihrer Seite ist.

Die Vorfreude auf den neuen Streifen ist bei den Hauptdarstellerinnen derweil riesig. "Lindsay und ich sind so aufgeregt, wieder dabei zu sein", teilte Jamie kürzlich auf Instagram mit. Die beiden markierten den ersten Drehtag mit einem Foto vor ihren Trailern und kurzen Videoclips, in denen sie verschiedene Posen einnahmen. Der erste Film aus dem Jahr 2003 war ein großer Erfolg und spielte weltweit umgerechnet über 146 Millionen Euro ein. Das Drehbuch der neuen Fortsetzung enthält weiterhin Elemente von Heather Hach und Leslie Dixon, die auch am Original mitgearbeitet haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan im November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf die Fortsetzung? Ja, und wie! Ich weiß noch nicht so recht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de