So stylish ist schwangere Katherine Schwarzenegger unterwegs

Sie setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Katherine Schwarzenegger (34) präsentierte am Dienstag stolz ihre neuen Rundungen, während sie und Ehemann Chris Pratt (45) ihr drittes Kind erwarten. Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Autorin in einem figurbetonten weißen Tanktop mit breiten Trägern, das ihre immer größer werdenden Körpermitte betont. Ergänzt wurde ihr sommerliches Outfit durch eine passende weiße Sonnenbrillen und eine schwarze, locker sitzende Jogginghose. Das Ehepaar, das bereits zwei Töchter hat, hielt sich in Los Angeles auf, wo sich Katherine Mittagessen und Tee holte.

Für Fans sind solche Aufnahmen von der 34-Jährigen ziemlich selten. Die Tochter von Arnold Schwarzenegger hält sich nämlich ziemlich bedeckt, was ihre dritte Schwangerschaft betrifft. So sind bisher weder Geschlecht noch der voraussichtliche Geburtstermin bekannt. Ihr Gatte Chris hingegen teilt da schon mal etwas mehr mit seinen Followern. Im vergangenen Monat veröffentlichte der "Guardians of the Galaxy"-Star nämlich einen süßen Instagram-Post, in dem er seine Frau während einer Kinderparty in einem stylischen rosa Overall fotografierte, die ihren wachsenden Babybauch zur Schau stellten. "Die beste Partyplanerin aller Zeiten!", schrieb er happy zu seinem Beitrag.

Chris und Katherine lernten sich 2018 durch ihre Mutter Maria Shriver (68) kennen und lieben. Bereits ein Jahr später gab sich das Pärchen dann auch schon das Jawort. Ihre Hochzeit fand in einer prunkvollen Zeremonie in Montecito statt. Mit ihrem bald dritten Kind wachsen ihre junge Familie und ihr Glück weiter. Der Hollywoodstar bringt außerdem seinen 11-jährigen Sohn Jack aus der Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (47) mit in die Beziehung. Neben seiner Rolle als liebevoller Ehemann und Vater erweiterte Chris kürzlich auch seine beruflichen Horizonte mit der Gründung seiner Produktionsfirma Indivisible Productions, die 2022 ihr erstes Projekt veröffentlichte.

Instagram /prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, Frau von Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

