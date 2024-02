Fans besorgt: Amanda Bynes will jetzt Nageldesignerin werden

Sie wünscht sich einen Neustart! Durch ihre Rolle im Film "She’s the Man" hatte Amanda Bynes (37) es mit gerade einmal 20 Jahren an die Spitze der Schauspielwelt geschafft. Der frühe Erfolg hinterließ jedoch seine Spuren. In der Vergangenheit kämpfte sie immer wieder öffentlich mit ihrer mentalen Gesundheit. Mehrfach wurde der Teeniestar sogar in die Psychiatrie eingewiesen. Nun haben die Fans scheinbar erneut einen Grund zur Sorge: Amanda möchte nämlich als Nageldesignerin durchstarten!

Aus Instagram teilt die Nickelodeon-Bekanntheit ihre Zukunftspläne mit der Community. Statt sich weiter als Podcasterin zu versuchen, wolle sie nun einem festen Job als Nageldesignerin nachgehen. Scheinbar sind ihre Fans von dieser Entscheidung beunruhigt. "Ich denke, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut", vermutet ein Nutzer auf X. "Ich vermisse die alte Amanda so sehr. Ihre Entwicklung bricht mein Herz", trauert ein weiterer User.

Der neue Karrierewunsch von der "Einfach zu haben"-Darstellerin trifft bei vielen Fans jedoch auch auf Zustimmung. "Finde ich sehr gut! Hauptsache, sie ist glücklich", freut sich ein Nutzer für Amanda. "Wow! Ich werde ihre erste Kundin sein", kommentiert eine weitere Userin unterstützend.

Jen Lowery/ Mega Amanda Bynes

APEX / MEGA Amanda Bynes im Januar 2024

Snorlax / MEGA Amanda Bynes

