Glanz & Glamour: "Emily in Paris"-Cast strahlt bei Premiere

Am 15. August startet endlich die langersehnte vierte Staffel von Emily in Paris auf Netflix. Zur Feier der neuen Episoden schmissen sich die Stars rund um Hauptdarstellerin Lily Collins (35) ordentlich in Schale und posierten für Fotos bei dem Event im Egyptian Theatre in Los Angeles. So überraschte Ashley Park (33) in einer silberfarbenen Robe mit ausgefallenen Bändern. Ihr Freund Paul Forman (30) peppte seinen recht schlichten schwarzen Anzug mit einem Spitzen-Oberteil auf. Lucien Laviscount (32) und Lucas Bravo setzten beide auf dunkle Zweiteiler. Auch Philippine Leroy-Beaulieu (61) entschied sich für einen schwarzen Look – sie funkelte mit ihrem ausladenden Fransen-Dress um die Wette.

Star des Abends war aber Lily. Die Emily-Cooper-Darstellerin setzte ihre Figur mit einem engen Schößchen-Kleid in Szene. Dazu kombinierte sie schlichten Schmuck und ein ziemlich neutrales Make-up. Im Gespräch mit People verriet sie auch, dass Fans in der neuen Staffel einen Einblick in "das, worauf sie gewartet haben" bekommen werden. "Die Staffel beginnt mit einer geplatzten Hochzeit und einem Baby auf dem Weg sowie Liebesgefühlen innerhalb eines Liebesdreiecks," erzählte sie und fügte weiter kryptisch hinzu: "Wir sehen eine Entscheidung, die getroffen wird – und die Folgen dieser Entscheidung."

Lily hat in den vergangenen Jahren durch die erfolgreiche Serie an Popularität gewonnen. Doch nicht nur das: Durch die Rolle der Emily fand sie auch wieder Spaß an der Mode, nachdem sie in einer früheren Beziehung ihre Ausdruckskraft unterdrückt hatte. Wie sie gegenüber InStyle erklärte, habe ihr damaliger Freund ihr das Tragen auffälliger Kleidung verboten, was zu einer Zeit führte, die sie als ihre "dunkle Periode" bezeichnet. Heute kann sie stolz sagen: "Etwas, das ich an Emily liebe, ist, dass sie auf wunderbare Weise Raum einnimmt. Ich begann zu realisieren, dass ich keine Angst mehr vor Farben haben musste."

Getty Images Lily Collins im August 2024

Getty Images Schauspielerin Lily Collins

