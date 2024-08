Mit neuem Partner: Sofia Vergara kostet den Sommer voll aus

Sofia Vergara (52) genießt la Dolce Vita. Der Modern Family-Star verbrachte die vergangenen Wochen gemeinsam mit ihrem Partner Justin Saliman und Freunden in Europa. Im Gespräch mit ET gerät die Schauspielerin nun ins Schwärmen: "Ich genieße das Leben und bin so dankbar für die Menschen um mich herum. Ich bin dankbar für den Sommer". Auf die Frage, wieso es so gut passt zwischen ihrem neuen Partner und ihr, erklärt Sofia, dass es noch "zu früh ist, um das zu sagen".

In den vergangenen Wochen gewährte die 52-Jährige ihren Followern immer wieder private Einblicke in ihre gemeinsame Auszeit mit Justin. So teilte sie eine Bilderreihe auf Instagram – ein Schnappschuss zeigt den Orthopäden dabei ganz entspannt in die Kamera lächelnd. Den Beitrag kommentierte die America's Got Talent-Jurorin mit einem roten Herz.

Die Seriendarstellerin und ihr Ex-Mann Joe Manganiello (47) gaben vergangenes Jahr ihre Trennung bekannt – mittlerweile ist das einstige Liebespaar auch geschieden. Nach vielen Spekulationen über die Gründe für das Liebes-Aus, brach Sofia Anfang des Jahres ihr Schweigen. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", verriet sie im Gespräch mit El País und ergänzte: "Ich bin fast in den Wechseljahren, das ist der natürliche Lauf der Dinge."

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Justin Saliman im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Sofias neuer Beziehung mit Justin? Sehr süß! Sie passen gut zusammen. Ich finde es immer noch schade, dass ihre Ehe in die Brüche ging. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de