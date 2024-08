Nach Klinikaufenthalt: Jennifer Saros Sohn Keksi erholt sich

In den vergangenen Tagen war es still um Jennifer Saro (28). Während ihr Sohnemann, den sie Keksi nennt, wegen Krampfanfällen im Krankenhaus behandelt werden musste, war der Influencerin nicht nach Reden zumute. Nun gibt sie ihren Followern ein Update in ihrer Instagram-Story. "Wir sind gestern Abend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich bin echt fertig von den letzten Tagen und ich habe mir noch ein paar Stunden Zeit genommen, aber es ist alles in Ordnung. Es deutet nichts auf Epilepsie hin und das Fieber ist auch weg", berichtet die erleichterte Mama. Vermutlich habe ihr Spross nur an Fieberkrämpfen gelitten.

Die ehemalige Bachelorette bedankt sich bei ihren Fans für die vielen Nachrichten und erklärt ihre Abwesenheit: "Mir war einfach nicht danach, in eine Kamera zu reden oder Updates zu geben. [...] Wenn man sein Kind einmal so gesehen hat, das ist echt... Ich kann das nicht erklären." Nun kann die 28-Jährige aufatmen. Im Netz zeigt sie, dass Keksi wieder ganz der Alte ist und sie sogar schon einen Ausflug zum Spielplatz machen konnten.

Der Zweijährige ist Jennifers ganzer Stolz. Seit seiner Diagnose mit dem Prader-Willi-Syndrom kümmert sich der Realitystar besonders rührend um seinen Nachwuchs und begleitet ihn zu regelmäßigen Terminen bei verschiedenen Spezialisten. Zu Beginn war die Krankheit ein Schock gewesen, doch die Beauty blieb optimistisch. "Ich lerne durch ihn einfach kleine Dinge viel mehr zu schätzen. Ich werde da reinwachsen. Ich schaffe das. Ich liebe mein Kind über alles auf der Welt und die Diagnose ist einfach nur eine Diagnose", berichtete sie ihren Fans im Netz.

