Nach Terror: Taylor Swift will "Show ihres Lebens" abliefern

In dieser Woche tritt Taylor Swift (34) erneut in London auf – die Shows sind die letzten Termine ihrer "The Eras"-Tour in Europa. Doch abgesehen davon gibt es noch einen Grund, warum der Sängerin diese Auftritte wohl besonders am Herzen liegen. Vor rund zwei Wochen kamen bei einem Tanzevent zu Taylors Songs im britischen Ort Southport mehrere Kinder ums Leben. Nach dem Anschlag sei sie nun Feuer und Flamme, ein Zeichen zu setzen. "Alles, was Taylor tut, ist für ihre Fans und sie wird die beste Show ihres Lebens abliefern, wenn sie nach Wembley zurückkehrt", erzählt nun ein Insider laut The Sun. Der Informant fügt hinzu: "Hass gewinnt nie und Taylor steht absolut dafür."

Auf die schreckliche Messerattacke reagierte Taylor prompt mit einem emotionalen Statement auf Instagram. "Das Grauen des gestrigen Anschlags in Southport überrollt mich immer noch und ich stehe völlig unter Schock. Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs. Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll", schrieb sie betroffen. Der Anschlag ist nicht der einzige Vorfall, der einen Schatten auf Taylors Welttournee wirft. Die drei Shows, die Anfang August in Wien geplant waren, mussten kurzfristig abgesagt werden – Grund dafür war eine akute Terrorwarnung.

Seit dem vereitelten Terroranschlag ist Taylor untergetaucht. "Ihr und ihren Tänzern wurde angesichts der Bedrohung in Wien gesagt, dass sie sich zu ihrem eigenen Schutz in Sicherheit bringen sollen. Deshalb wurde zu den abgesagten Shows nichts weiter gesagt", erläuterte jüngst ein Insider gegenüber The Sun. Für die Auftritte in London seien die Sicherheitsmaßnahmen nun noch einmal drastisch erhöht worden.

Taylor Swift auf ihrer "The Eras Tour"

Taylor Swift in Amsterdam

