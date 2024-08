Pete Davidson verlässt Hilfseinrichtung nach nur zwei Wochen

Pete Davidson (30) hat Berichten zufolge das mentale Gesundheitszentrum verlassen, in das er sich vor nur zwei Wochen selbst eingewiesen hatte. Wie ein Insider gegenüber US Sun berichtet, habe der Komiker nur "einen wirklich kurzen Aufenthalt" gehabt. Warum er sich auf diese Art Hilfe suchte, sei nicht ganz klar. Angeblich habe es aber etwas damit zu tun gehabt, dass Pete sich in den vergangenen Wochen von all seinen Freunden distanziert habe. "Er hat sich von seinem Assistenten und besten Freund getrennt, nachdem er der Trauzeuge bei dessen Hochzeit war", erklärt die Quelle. Er sei zuletzt "ein Geist in seinem Freundeskreis" geworden. Für seine engsten Vertrauten sei es mit ihm aufgrund der aktuellen Umstände sehr schwer geworden – er habe "zu viele Kopfschmerzen bereitet".

Kurz bevor sich der "Bodies Bodies Bodies"-Darsteller in die Hilfseinrichtung begab, kam es zur Trennung von seiner Freundin Madelyn Cline (26). Das Beziehungsaus soll ebenfalls ein Grund für seine Einweisung gewesen sein, wie ein Kontakt gegenüber Daily Mail behauptete – es habe Pete sehr zugesetzt. "Pete ist die meiste Zeit todunglücklich", erklärte die Quelle. Permanenter Liebeskummer plagten den Schauspieler und sein Verhalten sei "unberechenbar". Die Behandlung in der Klinik sei die einzige Lösung gewesen.

Diesen Schritt ging Pete nicht zum ersten Mal. Zu einem früheren Zeitpunkt sei der Grund für seine Einweisung in eine Reha-Klinik sein Drogenkonsum gewesen – und wie er nachträglich während seiner Stand-up-Show verraten haben soll, war sein Entzug nahezu erfolgreich. "Das Weed ist alles, was ich noch habe. Ich habe Koks und Ketamin genommen und die ganzen Pillen und den ganzen Mist. Aber alles, was ich noch habe, ist Gras. Also ist es fast vorbei, ich halte noch ein bisschen länger durch", erklärte der 30-Jährige laut Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Komiker Pete Davidson, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Pete die Einrichtung nach nur zwei Wochen wieder verlässt? Ja, manchmal reichen auch nur kurze Aufenthalte. Nee, das überrascht mich etwas. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de