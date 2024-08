"Superhässlich": Evanthia Benetatou wettert gegen Emmy Russ

In der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love fand Emmy Russ (25) ihr Perfect Match in Evanthia Benetatous (32) Ex-Freund Chris Broy (35) – und das sorgte für ziemlich viel Streit zwischen den beiden Reality-TV-Ladys. Die Wogen scheinen zwischen Eva und Emmy immer noch nicht geglättet zu sein, denn jetzt holt die einstige Bachelor-Teilnehmerin zum nächsten Schlag aus. In ihrer Instagram-Story wettert Eva gegen ihre Kontrahentin. "Du bist einfach fake und hast einfach nichts, was ich ernst nehmen kann" oder "Du bist fake von oben bis unten und das in superhässlich, du hast so einen hässlichen Charakter", lautet ihr hartes Urteil.

Der Streit entbrannte bereits vor einigen Tagen, als bekannt wurde, dass Chris und Emmy ein Perfect Match sind. Darüber war die 32-Jährige alles andere als erfreut. Das machte sie in einem RTL-Interview mehr als deutlich, denn dort bezeichnete sie den Vater ihres Kindes als "Abfall". Auch Emmy bekam ihr Fett weg: Eva beleidigte sie als verbittert, zertrümmert und verzweifelt.

Das ließ der Realitystar nicht auf sich sitzen. In ihrer Instagram-Story schoss Emmy heftig zurück. "Eine bestimmte [Person], die sich vom Bachelor bumsen lassen hat, die meint, den Vater ihres eigenen Kindes als Abfall zu bezeichnen... Wie tief kann man sinken?", richtet sie fiese Worte an Eva und fügt hinzu: "Hast du schon mal daran gedacht, wenn du schon dein eigenes Kind mit reinziehst, wie dein Kind darüber denken wird, wenn du seinen Vater als Abfall bezeichnest?"

