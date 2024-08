"Toxisch": Ex-Freundin Millie Roberts kritisiert Tommy Fury

Tommy Fury muss momentan einiges über sich ergehen lassen. Molly-Mae Hague (25) gab erst kürzlich im Netz die Trennung von dem Boxer bekannt. Nun macht ein alter Instagram-Post seiner Ex-Freundin Millie Roberts die Runde. Darin beschwerte sich die Influencerin über seine Teilnahme an der Kuppelsendung Love Island. "Wenn das sein Traum ist und er ihn verwirklichen will, dann alles Gute! Was für mich toxisch ist, ist für jemand anderen vielleicht nicht toxisch. Ich werde mich jetzt auf mich konzentrieren", schimpfte die Britin in dem inzwischen gelöschten Beitrag.

Tommy behauptete in der Show, dass er schon seit zehn Monaten von Millie getrennt gewesen sei – laut seiner Ex habe es sich allerdings nur um ein paar Wochen gehandelt. Im Netz stellte sie deshalb fest: "Ich weiß, dass du nicht der Beste in Mathe bist, aber das ist keine Entschuldigung. Es ist verrückt, wegen Fame und Geld so zu tun, als wäre die ganze Beziehung nichts gewesen. Aber okay, Tommy, du machst das schon."

Nachdem Molly-Mae ihren Fans die Trennung von dem Realitystar mitgeteilt hatte, gab auch ihr Verlobter ein Statement ab. "Ich bin untröstlich, dass Molly und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden", offenbarte er seinen Fans auf Social Media. Obwohl Tommy und die Unternehmerin nun getrennte Wege gehen, wollen sie sich für ihre kleine Tochter zusammenraufen. Ganz deutlich erklärte der Sportler: "Bambi ist unsere Priorität."

Tommy Fury, Profiboxer

Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

