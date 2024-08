Wie werden Tommy und Molly-Mae Hague Vermögen aufteilen?

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury haben sich überraschend getrennt, nachdem sie fünf Jahre lang als eines der bekanntesten Paare der britischen Reality-TV-Show Love Island galten. Die Trennung des Paares bedeutet nun auch, dass sie ihr gemeinsames Vermögen von umgerechnet über 10,5 Millionen Euro aufteilen müssen. Wie Mirror berichtet, soll allein die 25-Jährige rund 6,9 Millionen Euro über die Jahre angesammelt haben. Zudem besitzt das Paar ein millionenschweres Anwesen in Cheshire. Doch wie gehen die beiden jetzt vor? Eine Rechtsexpertin erklärt gegenüber dem Onlineportal: Da Molly-Mae und Tommy nur verlobt und nicht verheiratet waren, greife die übliche Gesetzgebung für unverheiratete Paare.

Für das gemeinsame Haus bedeutet dies, dass ganz klar aus der Eigentumsurkunde herausgeht, wem das Anwesen gehört. "Wenn jedoch einer der beiden Namen nicht in den Eigentumsurkunden steht, kann es komplizierter werden und hängt von einer Reihe von Faktoren ab", führt Juristin Weronika Husejko weiter aus. Auch in Sachen Vermögen hat keiner der beiden Anspruch auf das Geld des anderen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: "Wenn sie ein gemeinsames Bankkonto haben, haben beide Zugriff auf das Geld auf diesem Konto, unabhängig davon, wer was darauf einzahlt. Wenn sie sich aber nicht einigen können, wie sie das Geld aufteilen sollen, was schwierig sein kann, wenn einer von beiden mehr eingezahlt hat als der andere, dann müssen sie möglicherweise das Gericht um eine Entscheidung bitten."

Für viele Fans kam die Trennung des früheren "Love Island"-Traumpaares ziemlich überraschend. In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin die Trennung öffentlich. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies jemals schreiben müsste. Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde – vor allem nicht auf diese Art und Weise", eröffnete sie und führte ihren Fans weiter aus: "Ich muss euch schweren Herzens sagen, dass die Beziehung zwischen mir und Tommy zu Ende ist." Auch Tommy meldete sich wenig später mit einem Statement: "Ich bin untröstlich, dass Molly und ich uns entschieden haben, unsere Beziehung zu beenden"

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury im November 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Trennung wird ruhig verlaufen? Ja, zwischen den beiden wird es nicht zu einem Rosenkrieg kommen! Nein, da wird es sicher noch den einen oder anderen Streitpunkt geben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de