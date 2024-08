"Are You The One?"-Laura will Danas Ex-Freund Gigi verführen

Der Streit zwischen Laura Maria Lettgen und Dana Feist geht in die nächste Runde. In den vergangenen Folgen der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love flogen zwischen den Ladys schon mehrfach die Fetzen. Der Grund: Laura warf ihrer Mitstreiterin vor, heimlich vergeben zu sein. Auch in der aktuellen Episode kommt dieses Thema erneut zur Sprache. In der Matching Night vermutet Dana, Laura könnte das hartnäckige Gerücht um ihre vermeintliche Beziehung eventuell von ihrem Ex-Freund Gigi (25) gehört haben. Doch das verneint die Blondine und holt mit ihrer Antwort zum nächsten Schlag aus: "Dein Ex-Freund? Nein, mit dem hatte ich noch nichts, aber das kommt auch noch."

Von Lauras Drohung, eine Romanze mit dem Dschungelcamp-Teilnehmer anzufangen, lässt sich Dana absolut nicht aus der Ruhe bringen. "Gönn dir gerne", reagiert sie lässig. Dana und Gigi gingen seit Anfang 2023 offiziell gemeinsam durchs Leben. Als Paar nahmen sie im selben Jahr an der Show Das Sommerhaus der Stars teil. Kurz nach dem Format trennten sich jedoch ihre Wege. Der Grund: Der Italiener soll die Influencerin während der Beziehung mehrfach betrogen haben.

Danas Reaktion auf Lauras Seitenhieb lässt vermuten, dass Gigi sie mittlerweile komplett kaltlässt. Ob sich über den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten das Gleiche behaupten lässt? Vor wenigen Tagen schien es so, als würde er für seine Verflossene noch ziemlich viel Zuneigung empfinden. In einem YouTube-Video reagierte der 25-Jährige zusammen mit Calvin Kleinen (32) auf die Geschehnisse in der "Are You The One?"-Villa. Angesprochen auf den Hate gegen Dana fand Gigi klare Worte und nahm seine Ex-Freundin in Schutz: "Ich glaube, die Frauen sind eifersüchtig. Dana ist auch die Hübscheste. Nenne mir eine Frau, die geiler aussieht als Dana. Ich kenne keine."

RTL Dana Feist und Gigi Birofio, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

