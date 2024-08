So erwachsen: Jennifer Garners Kind beantragt Führerschein

Das ist ein echter Meilenstein: Fin Affleck (15) hat anscheinend die Fahrprüfung bestanden, denn das Kind von Jennifer (52) Garner und Ben Affleck (52) wurde zusammen mit seiner Mutter bei der Kfz-Zulassungsbehörde gesehen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, gehen die Schauspielerin und ihr Sprössling gerade zurück zu ihrem Auto. Fin hat sich für den Termin nicht unbedingt herausgeputzt: Der Hollywood-Nachwuchs trägt eine lockere, kurze Cargohose und ein großes T-Shirt. Dazu kombiniert Fin hellblaue Sneaker, verschiedenfarbige Socken und eine einfache Silberkette. Mama Jennifer geht es ebenfalls leger an. Sie trägt ein gestreiftes Shirt und lange blaue Hosen.

Wie das Online-Portal weiterhin berichtet, besuchte Jennifer am selben Tag noch den Vater ihrer Kinder. Ben feierte nämlich seinen 52. Geburtstag! Eine schicke Party schien es allerdings nicht zu geben, denn Jen trug für den Besuch genau das gleiche Outfit wie Stunden zuvor beim Termin mit Fin. Die Kinder des Schauspielers haben ihre Mutter nicht zu Papa begleitet. Trotzdem wirkte die "Elektra"-Bekanntheit ziemlich freudig, denn sie winkte den Fotografen beim Verlassen von Bens Anwesen in Brentwood aus ihrem Auto heraus zu.

Obwohl Ben und seine aktuelle Frau Jennifer Lopez (55) momentan in heftige Trennungsgerüchte verwickelt sind, ließ J.Lo es sich nicht nehmen, ihrem Noch-Ehemann an seinem Geburtstag einen kurzen Besuch abzustatten. Das Ganze dauerte allerdings nicht lange: Wie People berichtete, wohnte die Sängerin noch am selben Abend der Performance von Lady Gaga (38) und Bruno Mars (38) in Inglewood bei – ungefähr sechs Stunden entfernt.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

