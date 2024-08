So steht "Are You The One?"-Asena zum Flirt mit Marc-Robin

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love können Zuschauer dabei zusehen, wie zwischen Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz die Funken sprühen. Während eines romantischen Moments können die beiden nicht anders, als sich leidenschaftlich zu küssen. In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash geht die Influencerin jetzt auf ihren Eindruck des ehemaligen Temptation Island-Teilnehmers ein – und erklärt, sie sei selbst von der Chemie der beiden überrascht gewesen. "Wir waren einfach auf einer Wellenlänge und der Vibe war da", offenbart sie.

Auch wenn sich viele nicht begeistert von Marc-Robin zeigen, da er in der Vergangenheit seiner Ex-Freundin Michelle Kaminsky fremdgegangen war, erklärt Asena, sie habe sich davon nicht beeindrucken lassen. "Ich bin immer dafür, dass man einen Menschen kennenlernt, abseits davon, was andere über ihn sagen", betont sie gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "In der Villa haben wir natürlich Gespräche miteinander geführt und da hat sich Marc-Robin von einer anderen lieben Seite gezeigt, die ich so nicht erwartet hätte."

Dabei hatte sich die Love Island-Bekanntheit zuvor dem Kandidaten Tim Kühnel angenähert. Was hat ihre Meinung geändert? "Tim ist charakterlich ein sehr ruhiger Mensch, deshalb dachte ich, dass er mir zu lieb sei", erläutert Asena im Interview mit Promiflash. Dies sorge dafür, dass es ihr schnell langweilig mit jemandem werde. Ganz anders scheint es aber bei dem Karlsruher auszusehen. "Marc-Robin kann gut küssen. Ich hätte gedacht, dass der Vibe da nicht so passt. Aber irgendwie passt es halt doch", schwärmte sie während der Folge.

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Influencerin

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

