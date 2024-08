Taylor Swifts BFF Abigail ist zum ersten Mal Mama geworden

Was für wundervolle Nachrichten: Abigail Anderson heißt ihren Sprössling auf der Welt willkommen – und das einige Wochen zu früh. Auf Instagram verkündet die beste Freundin von Taylor Swift (34) die freudige Kunde. Sie teilt ein Bild ihres Zeigefingers, um dessen Fingerkuppe sich die winzige Hand ihres Kindes klammert. Dazu schreibt sie: "Der kleine Junge hat sich entschieden, ein paar Wochen früher als erwartet zu uns zu kommen. Unsere Herzen explodieren vor Liebe. Willkommen auf der Welt, Bennett, sie gehört ganz dir." Dahinter setzt sie ein blaues Herz-Emoji.

In den Kommentaren zum Post gratulieren viele Fans von Taylor überschwänglich zum Familienzuwachs. Viele schreiben: "Seine kleinen Hände um deinen Finger gewickelt und es ist so still in der Welt heute Nacht" – damit zitieren sie einen von Taylors älteren Songs, "Never Grow Up". Andere meinen: "Herzlichen Glückwunsch, Abigail!" und "Was für ein wundervoller Name! Wir lieben den Kleinen jetzt schon!". Auch einige Mitglieder von Taylors berühmtem Freundeskreis melden sich unter dem Beitrag zu Wort. Gigi Hadid (29) schreibt: "Herzlich willkommen, Bennett! Gut gemacht, Mama!" Lily Aldridge (38) wünscht: "Ich schicke dir so viel Liebe und herzlichen Glückwunsch!" Taylor selbst findet man in den Kommentaren bis jetzt allerdings nicht.

Abigail und der Vater ihres Söhnchens, Charles Berard, sind bereits seit 2022 verheiratet. Ihre Schwangerschaft hielt Abigail allerdings lange geheim – erst vor drei Wochen gab sie die Neuigkeiten bekannt. Sie teilte ein Foto von sich, auf dem sie voller Stolz ihren kugelrunden Babybauch präsentierte und ein paar Käsechips naschte. Ihre BFF Taylor ließ sich die Gelegenheit damals nicht entgehen, ihrer langjährigen Freundin zu gratulieren. Immerhin sind die beiden schon seit ihrem 15. Lebensjahr befreundet, wie Taylor selbst in einem Interview bei "The Oprah Winfrey Show" im Jahr 2009 preisgegeben hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / abigail_lauren Abigail Anderson Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / abigail_lauren Abigail Anderson mit ihrem Mann Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Taylor wird sich noch zur Geburt von Abigails Sohn äußern? Ja, ganz bestimmt wird sie noch gratulieren! Nein, das macht Taylor bestimmt eher im Privaten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de