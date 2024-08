Wer hat sich denn da auf Sarah Fergusons Foto geschlichen?

Sarah Ferguson (64) hat einen Beitrag auf Instagram geteilt, mit dem sie wohl eigentlich zeigen wollte, dass sie den Golfer Tommy Fleetwood getroffen hat – jedoch gibt es noch jemanden auf dem Schnappschuss, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Hintergrund der Aufnahme ist nämlich ihr Schwiegersohn Edoardo Mapelli Mozzi (40) zu erblicken! Während die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) mit dem Olympiasieger posiert, schleicht sich der Mann ihrer Tochter Prinzessin Beatrice (36) mit einem breiten Grinsen im Gesicht vorbei.

Sein kleiner Auftritt fällt auch Sarahs Followern auf, die darüber ganz begeistert zu sein scheinen. "Fabelhaftes Bild! Edo ist im Hintergrund zu sehen!" und "Auf dem zweiten Bild ist Edo! Ah!" lauten die Kommentare unter ihrem Post. Aber auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die 64-Jährige kein Problem mit Edoardos Präsenz auf ihrem Bild hat, ist es wohl eher Tommy, von dem sie in ihrem Beitrag schwärmt. "Es ist eine große Ehre, einen solchen Sportler, Olympiasieger und Silbermedaillengewinner zu treffen", schreibt sie.

Das Schwärmen für den Immobilienunternehmer übernehmen daher Sarahs Fans. Denn es kommt nicht oft vor, dass sie ihn zufällig im Netz entdecken – und erst recht nicht, dass er selbst private Fotos veröffentlicht! Das macht Edoardo nur zu besonderen Anlässen, wie beispielsweise am vierten Hochzeitstag mit seiner Liebsten: Vergangenen Monat teilte er bisher unveröffentlichte Hochzeitsfotos des Paares und widmete Beatrice liebevolle Worte: "Jeder Tag ist so besonders mit dir. Ich liebe dich so sehr."

Anzeige Anzeige

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi im Juni 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei ihrer Hochzeit im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sarahs Beitrag? Ich finde es total witzig, dass Edoardo im Hintergrund zu sehen ist! Ich wünschte, sie hätte auch ein Bild mit Edoardo geteilt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de