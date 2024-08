David Jackson meldet sich zum Liebes-Aus mit Lisa Mieschke

Seit einigen Wochen wurde spekuliert, dass es bei David Jackson und Lisa Mieschke kriseln könnte. Vor wenigen Stunden bestätigte die Bachelor-Zweitplatzierte schließlich, dass sie und David tatsächlich getrennt sind. Nun meldet sich der einstige Rosenkavalier via Instagram selbst mit einem Statement zu Wort: "Ja, Lisa und ich sind getrennt. Wir haben uns in der Öffentlichkeit kennengelernt und verstehen deshalb auch das Interesse [...], aber es ist keine einfache Zeit."

David und Lisa hätten sehr um ihre Beziehung gekämpft: "Die Entscheidung wurde nicht über Nacht getroffen, weswegen es auch die letzten Wochen eher still um uns war und ist am Ende das Ergebnis von vielen Gesprächen, vielen Tränen und auch Versuchen, Wege zu finden, diesen Schritt zu vermeiden." Mehr wolle der Fitness-Influencer auch nicht preisgeben.

Damit spielt David auf Lisas Trennungsstatement an, bei dem sie öffentlich machte, dass sie per Telefon abserviert wurde. "Er wollte sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war [...]. Er hat letzte Woche Mittwoch bei mir angerufen und die Beziehung beendet", teilte die Influencerin auf ihrem Social-Media-Profil mit. Darunter habe sie sehr gelitten: "Ich habe ganz viel weinen müssen und konnte kaum rausgehen. [...] Was besonders hart für mich war, dass das irgendwie am Telefon stattgefunden hat und wir waren ja beide in Deutschland, das hätte man anders machen können."

David Jackson und Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Teilnehmer

David Jackson, Influencer

