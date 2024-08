Erneut in Kritik: Lehnte Blake Lively Geschenk von Fan ab?

Die negativen Schlagzeilen um Blake Lively (36) wollen aktuell nicht so recht abreißen! Nachdem es zuletzt vermehrt Spekulationen um Streit zwischen der Gossip Girl-Bekanntheit und ihrem Co-Star Justin Baldoni (40) gegeben hatte, sorgt nun ein Zwischenfall am roten Teppich erneut für Diskussionen. Wie derzeit kursierende Video-Aufnahmen auf TikTok zeigen, wollte ihr ein begeisterter Fan bei der Londoner Premiere von It Ends With Us ein rosafarbenes Freundschaftsarmband schenken. Sie bedankte sich kurz, gab es an einen Mitarbeiter weiter und erklärte dem überraschten Anhänger: "Ich lege es hier hin, weil es nicht zu meinem Outfit passt, aber ich werde es später tragen."

Die Fans in den Kommentaren des TikTok-Posts kritisierten Blake zum einen für ihre eher ablehnende Reaktion, zum anderen dafür, dass sie nicht bemerkte, wie gut das Geschenk eigentlich zu ihren Ohrringen gepasst hätte. So stellte ein Anhänger belustigt fest: "Die Tatsache, dass das Armband tatsächlich zu ihrem ganzen Outfit passt, ist so lustig!" Ein anderer Kommentator ergänzte vollkommen ungläubig: "Das hat sie jetzt nicht im Ernst gesagt, oder?"

Ihr neuer Kinofilm sorgt seit der Premiere aufgrund der Geschehnisse im Hintergrund immer wieder für Aufsehen. Ein kürzliches Interview für "Jake's Takes" verursachte bereits einen entsetzten Aufschrei unter ihrer Fangemeinde. Auf die Frage hin, wie die Fans am besten mit Blake über die dunklen, persönlichen Themen des Dramas sprechen könnten, antwortete sie witzelnd: "[Sie könnten] mich nach meiner Adresse oder meiner Telefonnummer fragen, oder ich könnte mit ihnen einfach meinen Standort teilen." Für die unsensible Reaktion der Darstellerin hagelte es im Anschluss haufenweise Kritik im Netz.

Getty Images Brandon Sklenar, Courtney Salviolo, Blake Lively, und Ryan Reynolds in New York

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

