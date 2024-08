Hat "Are You The One?"-Asena schon genug von Marc-Robin?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love haben zwischen Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz eigentlich die Funken gesprüht. Ist damit schon wieder Schluss? In den neuen Doppelfolgen scheint die Influencerin sich nämlich doch ziemlich unschlüssig zu sein, was den einstigen Temptation Island-Kandidaten betrifft. "Irgendwie habe ich einen Abturn, weil ich dieses Showmaker-Ding eigentlich gar nicht mag. Das ist unsexy", erklärt Asena. Damit trifft sie bei Mitstreiter Alexander Runow (28) auf Verständnis – der versteht die Faszination um Marc-Robin nämlich gar nicht. "Was hat er denn an sich, dass viele Frauen den so mögen?", fragt er verwundert.

Darauf meint Asena die Antwort zu kennen – sie erklärt, er sei "einfach lustig". Gleichzeitig könne sie sich aber weniger vorstellen, ihn außerhalb der Villa kennenzulernen. "Eigentlich will ich einen Mann, auf den du stolz sein kannst. [...] Und wenn ich hier rauskomme und ich würde Marc-Robin weiter kennenlernen, dann weiß ich, dass ich das hunderttausend Menschen erklären müsste", gibt die Love Island-Bekanntheit preis. Ein wenig später scheint dies aber wieder vergessen: Nach einer Challenge darf sie mit dem ehemaligen Prominent getrennt-Kandidaten auf ein Date. Und auf diesem gestehen die beiden sich ein, dass sie einander doch sehr gern haben. "Ich mag dich schon ein bisschen", offenbart Marc-Robin der 27-Jährigen.

Dass es zwischen ihr und dem Realitystar funkt, kam für Asena aber sehr überraschend, wie sie bereits in den vergangenen Episoden der TV-Show zugab. "Marc-Robin kann gut küssen. Ich hätte gedacht, dass der Vibe da nicht so passt. Aber irgendwie passt es halt doch", schwärmte sie, nachdem es im Pool zu einem leidenschaftlichen Kuss gekommen war. Bei den anderen Teilnehmern kam die Turtelei zwischen der dunkelhaarigen Schönheit und dem 29-Jährigen auch sehr gut an. "Die sind schon echt cute zusammen", fanden Jennifer Iglesias (25) und Laura Maria Lettgen.

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, Reality-TV-Bekanntheit

Denkt ihr, der Flirt zwischen Asena und Marc-Robin läuft auf etwas Ernsteres hinaus? Ja, die beiden scheinen einander anzuziehen. Nee, wenn sie jetzt schon Zweifel hat, kann ich mir das nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



