Nach Trennung: Macht Tommy Fury beim UK-Dschungelcamp mit?

Tommy Fury steht nach der Trennung von Molly-Mae Hague (25) möglicherweise vor einem aufregenden neuen Kapitel in seinem Leben! Der Boxer könnte Gerüchten zufolge an der diesjährigen Staffel von "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here" – dem britischen Dschungelcamp – teilnehmen. Wie The Sun berichtet, stehen laut der neuesten Quoten des Wettunternehmens Ladbrokes die Chancen 4/1, dass er das Buschabenteuer wagt. "Die Chefs der Reality-TV-Sender werden sicher Schlange stehen, um sich Molly-Mae oder Tommy nach ihrer schockierenden Trennung zu schnappen, und die Quoten deuten darauf hin, dass Letzterer noch in diesem Jahr im Dschungel landen könnte", heißt es in einem Statement von einem Sprecher der Wettseite. In wenigen Monaten wird sich zeigen, ob der Brite sich traut – die Survival-Sendung geht in Großbritannien normalerweise immer im November los.

Erst vor wenigen Tagen gab Molly-Mae die Trennung von ihr und dem 25-Jährigen bekannt, doch schon jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte über die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus. Angeblich soll der Sportler seiner Verlobten fremdgegangen sein. "Molly-Mae weiß jetzt, dass Tommy ihr untreu war. Sie glaubt, dass es einige Male passiert ist", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. Die Influencerin soll ihn direkt aus ihrem gemeinsamen Haus geschmissen haben, als sie davon erfuhr. Laut der Quelle vermute sie zudem, dass sich weitere Frauen bei ihr melden werden, die eine Affäre mit Tommy hatten. Er selbst bezog zu den Gerüchten noch nicht Stellung.

Persönlich äußerte sich die Britin bisher nicht zu den Gründen, deutete in ihrem Trennungsstatement auf Instagram aber bereits an, dass etwas vorgefallen ist: "Nach fünf gemeinsamen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass unsere Geschichte enden würde, vor allem nicht auf diese Art und Weise." Tommy und Molly-Mae galten lange Zeit als Traumpaar der britischen Reality-TV-Szene. Kennengelernt hatten sie sich 2019 bei "Love Island". Ein Jahr später zogen sie zusammen in eine luxuriöse Villa in Cheshire. Vergangenes Jahr wurde ihre Tochter Bambi geboren. Die Kleine soll trotz Beziehungs-Aus weiterhin oberste Priorität haben, betonten sowohl die 25-Jährige als auch ihr Ex im Netz.

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

