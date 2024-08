Premiere: Bruno Mars und Lady Gaga performen ihr neues Duett

Für die Eröffnung des Inuit Domes, der neuesten Arena in Los Angeles, hat sich Bruno Mars (38) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wie geplant steht er als Musiker auf der Bühne, doch er hat eine Überraschung in petto. Wie ein Video, das die Veranstalter auf X veröffentlichen, zeigt, holt er sich für seinen Auftritt Verstärkung. Gemeinsam mit Lady Gaga (38) performt er ihren brandneuen Song "Die With A Smile". Der gebürtige Hawaiianer spielt nebenbei Gitarre und hat einen Cowboyhut auf seinem Kopf. Seine Duettpartnerin unterstützt ihren gemeinsamen Gesang am Klavier. Während des Auftritts trägt sie eine aufwendige Perücke und ein Outfit im 50er-Jahre-Stil.

Die Fans vor Ort können ihr Glück kaum fassen und kreischen während der gefühlvollen Nummer wie verrückt. Auch im Netz ist die Begeisterung über die Kollaboration groß. "Es ist wahnsinnig schön, zwei Sänger zu sehen, die auch ihre eigenen Instrumente spielen. Das sind wahre Künstler", kommentiert ein User den Clip. Ein anderer Fan freut sich: "Was für ein toller Song!"

Aufmerksame Fans warten schon seit Längerem auf die Veröffentlichung von "Die With A Smile", nachdem Spekulationen auf Reddit die Runde gemacht hatten. Vor Kurzem befeuerte die exzentrische Künstlerin höchstpersönlich die Gerüchte. In einem Clip auf Instagram posierte sie mit einem T-Shirt, auf dem das Gesicht des "Grenade"-Interpreten abgedruckt war. Bruno revanchierte sich kurz darauf mit einem Schnappschuss, auf dem er ein Lady-Gaga-Shirt trug. Einen Tag später veröffentlichten die zwei Ausnahmetalente dann ihr neuestes Projekt.

