Schwere Zeit: Marc-Robin Wenz spricht über seine Therapie

Marc-Robin Wenz steht zu seiner Vergangenheit. Bei Are You The One – Reality Stars in Love gestand er kürzlich, nach seiner Teilnahme an der Realityshow Temptation Island eine Therapie gemacht zu haben – der Karlsruher hatte in der Show seine damalige Freundin betrogen und dafür jede Menge Hass im Netz erfahren. Im Interview mit Promiflash erzählt Marc-Robin nun von seinen Beweggründen. "⁠Ich bin damals in Therapie gegangen, weil ich nach 'Temptation Island' in ein Loch gefallen bin und alleine nicht herauskam", erzählt er. Der Ex von Michelle Kaminsky habe sich selbst nicht wiedererkannt und auch sein engstes Umfeld habe ihn nicht wieder aufbauen können. Daher traf er die Entscheidung, sich professionelle Hilfe zu suchen. Er resümiert: "Das war das Beste, was ich machen konnte."

Von seinen Fans erhält er jede Menge Anerkennung für den Mut, sich auch mal von seiner verletzlichen Seite zu zeigen. Doch für Marc-Robin scheint das selbstverständlich zu sein: "So sollte Reality-TV sein. Wenn ich glücklich bin, lache ich und wenn ich traurig bin, weine ich halt auch mal." Wichtig sei für ihn, die Entwicklung seines Charakters zu zeigen. "Ich bin durch das ganze Chaos, was danach in meinem Leben war, extrem an mir selbst gewachsen", erklärt er gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich war am Boden, im tiefsten Loch. Heute stehe ich wieder oben. Immer noch derselbe, aber gestärkt und als bessere Version."

Dementsprechend gefiel es dem 29-Jährigen gar nicht, bei "Are You The One?" unter anderem von Kandidatin Linda Braunberger (23) auf seinen damaligen Seitensprung im TV reduziert zu werden. Zwischen den zwei Realitysternchen flogen ordentlich die Fetzen. Heute scheint zwischen Marc-Robin und der einstigen GNTM-Kandidatin jedoch wieder alles im Reinen zu sein. "Sie hat aus Wut und unter Alkoholeinfluss so gehandelt. Sie hat sich dafür entschuldigt und ihre zweite Chance von mir bekommen", beteuert er gegenüber Promiflash.

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marc-Robin Wenz

