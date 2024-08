So wird Amira Pocher von Christian beim Training unterstützt

Amira Pocher (31) könnte es seit ihrer Scheidung von Oliver Pocher (46) wohl kaum besser gehen! Aktuell scheint sie ihre Energie voll und ganz in die Vorbereitungen für ihr anstehendes Battle bei Schlag den Star zu stecken. In etwa zwei Wochen wird Amira dort gegen Vanessa Mai (32) antreten. Die regelmäßigen Sporteinheiten mit ihrem Personaltrainer scheinen sich jedenfalls schon auszuzahlen, wie Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben" klarstellt: "Ich bin eine komplette Waffe!" Ihren Trainer habe sie auf die Empfehlung ihres neuen Partners Christian Düren (34) engagiert, der sie wohl ab und an zu ihren Trainings begleitet.

Amira berichtet stolz, dass sie zuletzt sogar ganze 70 Kilogramm beim Bankdrücken gestemmt habe. Auch mit einer Art Gewichtspuppe, die etwa 80 Kilogramm gewogen habe, sei die Moderatorin bei einer Wrestling-Einheit fertig geworden. Ganz spurlos geht das harte Training allerdings nicht an Amira vorbei. "Mir tut echt alles weh", gibt die 31-Jährige zu und ergänzt, dass es ihr trotzdem "echt Spaß" mache.

Erst vor wenigen Tagen zeigte Amira in ihrer Instagram-Story, dass sie und Christian sich in ihrer Freizeit auch gerne sportlich betätigen. Auf dem süßen Schnappschuss ist das Paar bei einem gemeinsamen Jogging-Ausflug zu sehen. Strahlend stützt sich Amira auf dem Foto an der starken Schulter ihres neuen Lebensgefährten ab und blickt mit einem breiten Grinsen in die Kamera. Fast ein halbes Jahr hatten die beiden ihre frische Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. In ihrem Podcast gab Amira preis, dass mittlerweile genügend Zeit seit ihrem Zerwürfnis mit Olli vergangen sei: "Und jetzt nach einem halben Jahr oder eben einem Jahr Trennung [...] – dann darf Mutti ja auch einfach mal weitermachen und sich dazu bekennen."

AEDT/ActionPress Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

