Demi Moore gratuliert ihrer Tochter Rumer zum 36. Geburtstag

Die Tochter von Demi Moore (61) feiert ihren 36. Geburtstag. Dieser feierliche Anlass lässt die Schauspielerin in Erinnerungen schwelgen. Auf Instagram teilt sie jetzt zwei Fotos von Rumer Willis und sich – und eins davon erfreut die Fans der "Die Akte Jane"-Darstellerin ganz besonders. Es zeigt eine jüngere Demi, die mit offenem Haar und ohne jegliches Make-up in einem Bett liegt. Sie hat einen Arm beschützend um ein kleines Baby vor sich gelegt, das einen weißen Strampler trägt. Der kleine Knirps ist Rumer. "Rumer, du wirst immer mein Baby sein! Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Auf ein neues Jahr über alle Maßen. Ich liebe und verehre dich!", schreibt die mehrfache Mama dazu.

Das zweite Foto zeigt das Mutter-Tochter-Gespann viele Jahre später an dem Tag, als Rumer selbst ihre Tochter Louetta auf der Welt willkommen hieß. Rumer hatte sich nämlich für eine natürliche Heimgeburt entschieden und gebar ihren Sprössling in einem Wasserbad bei sich zu Hause – Mama Demi hielt ihr dabei die Hand, wie sie damals auf ihrem Account teilte. "Oh, Mama. Ich liebe dich so sehr", schreibt die älteste Tochter der Schauspielerin unter deren Geburtstagsbeitrag. Auch die Fans gratulieren überschwänglich. "Die Bilder bringen mich zum Weinen. Alles Gute zum Geburtstag!" und "Egal, wie groß sie auch werden, sie bleiben immer unsere Babys!", heißt es in den Kommentaren.

Für Demi scheint die Familie an erster Stelle zu stehen. Ihre drei Töchter, die allesamt aus der Ehe mit Bruce Willis (69) hervorgegangen sind, erscheinen regelmäßig auf dem Social-Media-Account des Hollywoodstars. Vor Kurzem besuchte die Schauspielerin zusammen mit ihrem Nachwuchs ein Musikfestival in den Bergen Idahos und genoss dort einen ganz normalen Ausflug fern vom Rampenlicht.

Instagram / demimoore Demi Moore und Tochter Rumer

Instagram / demimoore Demi Moore und ihre Tochter Rumer

