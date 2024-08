Schöne Fotos: Demi Moore genießt Festival mit ihren Töchtern

Für Demi Moore (61) steht ihre Familie stets an erster Stelle, weshalb sie auch ihre Freizeit ausgiebig mit ihr verbringt. So teilte die "Ghost"-Berühmtheit am Dienstag auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal einen hinreißenden Einblick in einen gemeinsamen Ausflug mit ihren Töchtern. Auf den neuen Schnappschüssen von ihrem besonderen Trip könnte die Schauspielerin wohl kaum glücklicher aussehen. Unter ihrem Beitrag fasste sie die Idylle in Worte: "Familienausflug zum Sun Valley Music Festival! Auf der Wiese picknicken, einem großartigen Orchester zuhören und von den majestätischen Bergen Idahos umgeben sein."

Die US-Amerikanerin postete ein Foto von sich, auf welchem sie fröhlich strahlt, während ihr Welpe Pilaf auf dem Schoß des Hollywoodstars sitzt. In der Fotoreihe finden sich weitere bezaubernde Familienbilder. So sieht man unter anderem auch ihre Tochter Rumer Willis (35) mit ihrem eigenen Nachwuchs Louetta Isley spielen. Die zahlreichen Fans der Darstellerin waren völlig verzaubert von den niedlichen Einblicken. In den Kommentaren schwärmten ihre Follower "Wundervolle Familie" oder "Was für eine schöne Idee, dorthin als Familie zu gehen!"

Die 61-Jährige pflegt bis heute eine enge Freundschaft zu ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Kinder, Bruce Willis (69). Wie stolz sie auf ihre Familie und den Zusammenhalt ist, demonstriert sie regelmäßig auf Social Media. Erst kürzlich ließ Demi ihre Follower an der Geburtstagsfeier ihrer Tochter Scout (33) online teilhaben. Auf Instagram begeisterte sie ihre Fans mit malerischen Aufnahmen der entspannten Party.

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Eric Buterbaugh, Demi Moore, Rumer Glenn Willis und ihre Tochter Louetta Isley Thomas Willis

Anzeige Anzeige

Getty Images Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Demi? Ich finde sie richtig niedlich! Mich begeistern sie nicht gerade... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de