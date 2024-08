Ihr neuer Lieblingslook? North West mit Felljacke unterwegs

North West (11) präsentiert bei einem Trip nach New York City einen wilden Look. Die Tochter von Kim Kardashian (43) schlendert des Nachts in einem kurzen Kleid mit Leo-Print durch die Straßen der Metropole. Dazu hüllt sie sich in eine passend gefleckte Felljacke mit breitem Kragen. Mit dabei ist auch ihr kleiner Hund – als der Promispross den Zwergspitz auf dem Arm trägt, geht er in dem flauschigen Accessoire beinahe unter, denn die Jacke hat dieselbe Farbe wie sein Fell. Nach einem kurzen Spaziergang gönnt sich die Nachwuchssängerin noch ein Eis. Von Mama Kim, die eigentlich mit im Big Apple ist, fehlt allerdings jede Spur.

Pelz – ob Kunst oder echt – scheint aktuell Norths Lieblingsaccessoire zu sein. Bereits vor einigen Tagen zeigte sie sich bei einem Spaziergang mit Mama mit einem riesigen Fellhut auf dem Kopf. Dazu kombinierte sie einen fast braven Look aus einem knielangen gemusterten Rock, einer weißen Bluse und einem Pullunder. Inspiration könnte sie sich bei Stiefmama Bianca Censori (29) geholt haben. Die trug bereits Ende vergangenen Jahres einen ganz ähnlichen Pelzhut. Kim, die ganz in Gelb mit einer weiten Cordhose und einem engen Top dabei war, ging neben ihrer Tochter fast unter – North stahl ihr gekonnt die Show.

North scheint sich langsam zu einer echten Stilikone zu entwickeln – genau wie ihre Mutter und auch Papa Kanye West (47). Allerdings steht Bianca den beiden mit ihren ausgefallenen Looks in nichts nach. Und sie könnte maßgeblichen Einfluss auf die Elfjährige haben, denn die beiden sollen mittlerweile eine sehr enge Bindung haben. Bei einem gemeinsamen Kinobesuch mit Kanye legte die Australierin in einer warmen Geste die Arme um North. Ein sehr vertrauter Moment, denn das Mädchen fühlte sich in Anwesenheit der neugierigen Paparazzi sichtlich unwohl und Bianca schien ihrer Stieftochter Sicherheit geben zu wollen.

ActionPress Kim Kardashian und ihre Tochter North West

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

