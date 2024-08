Legasthenie: David Arquette liest Drehbücher "tausendmal"

Seit rund 30 Jahren steht David Arquette (52) erfolgreich als Schauspieler vor der Kamera. Im Podcast "Off the Vine" schaut der Scream-Darsteller nun auf seine Karriere zurück und spricht auch offen über die Schwierigkeiten des Jobs. Besonders hart für den Hollywoodstar sei es, seine Drehbücher auswendig zu lernen, denn David leidet unter Legasthenie, einer Lese-Rechtschreibstörung. Am Set sei er deshalb oft auf Unterstützung angewiesen, egal wie oft er zu Hause übt. "Ich kann ein Skript tausendmal alleine durchgehen und kann es immer noch nicht, wenn ich das Set betrete. Erst wenn mir die Crew hilft und wir es ein paar Mal durchgehen, klappt es", gesteht David.

Besonders kurzfristige Änderungen während der Dreharbeiten können für den Schauspieler zur Herausforderung werden, wie er im Podcast erklärt. "Ich hatte diese eine Szene, die in drei Teile aufgeteilt war. Aber als ich am Set ankam, sagten die Produzenten: 'Wir fügen die Teile jetzt doch alle zusammen'. Und alleine die Tatsache, dass plötzlich alles miteinander verbunden wurde, hat mein Gehirn komplett durcheinandergebracht", erinnert sich der 52-Jährige.

Trotz seiner Leseschwäche kann David auf eine erfolgreiche Karriere als Schauspieler zurückblicken. Die Fans kennen und lieben den US-Amerikaner besonders für seine Rolle als Polizist Dwight Riley in den "Scream"-Filmen. Der unbeholfene Beamte, der sein Bestes gibt, um das Böse zu bekämpfen, gilt als absoluter Publikumsliebling. Seit dem vergangenen Jahr müssen die Zuschauer jedoch auf Dwight verzichten. Denn im fünften Teil des Horrorstreifens verstarb sein fiktiver Charakter auf tragische Weise.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Arquette im April 2022

Anzeige Anzeige

Alex J. Berliner/ABImages Die Besetzung von "Scream 5" im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Davids Offenheit über seine Legasthenie und die Auswirkungen auf seine Arbeit? Super! Er ist damit ein tolles Vorbild für Betroffene. Na ja. Mich interessiert das eher weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de