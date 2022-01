Der absolute Frisuren-Fail! Courteney Cox (57) ist seit 1996 Teil der erfolgreichen Horrorfilmreihe Scream. In vier Filmen verkörperte die Schauspielerin die Nachrichtensprecherin Gale Weathers – jetzt folgt der fünfte Teil. Zusammen mit ihrem Ex David Arquette (50), der auch im Franchise mitspielt, und ihrer Kollegin Neve Campbell (48) erinnerte sie sich jetzt an die früheren Filme zurück – insbesondere an ihre etwas missratene Frisur aus dem dritten Teil.

In der "Drew Barrymore Show" erklärte die Friends-Bekanntheit: "In jedem Teil habe ich mir einen neuen Look für meine Rolle überlegt, der ein bisschen too much und hässlich war." Ihre Kollegin Neve brachte umgehend ihren fransigen Pony aus "Scream 3" zur Sprache. Courteney gab zu: "Ja, das war echt der schlimmste Look." Ihr Ex-Partner David schien dieser Aussage nur zustimmen zu können: Er brach in schallendes Gelächter aus und merkte an: "Es sieht einfach so schlimm aus!"

Der Schauspieler und Courteney lernten sich am Set des ersten "Scream"-Films im Jahr 1996 kennen und verliebten sich – mit albernen Frisuren und allem, was dazugehörte. Kurz vor der Veröffentlichung des vierten Teils trennte sich das Paar jedoch nach elf Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter. Seit dem Liebes-Aus pflegen die beiden aber weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und standen nun für den neuen "Scream"-Teil erstmals seit über zehn Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera.

Getty Images Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette, 2011

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox als Gale Weathers aus "Scream"

Getty Images David Arquette und Courteney Cox im Jahr 2000

