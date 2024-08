Wird Harry Styles etwa bei Taylor Swifts Konzert auftreten?

Taylor Swift (34) tourt aktuell von Konzert zu Konzert und begeistert zahlreiche Fans. Diese gehen jetzt davon aus, dass die Sängerin einen besonderen Gast bei ihrem heutigen Wembley-Auftritt haben wird – und zwar keinen Geringeren als Harry Styles (30). Aber wie kommen die Swifties darauf? Hintergrund sind Fotos des Sonnyboys, die ihn mit Este Haim (38), Alana Haim (32) und Danielle Haim zeigen, die gute Freundinnen der "Shake It Off"-Interpretin sind. Auf X lautet es daraufhin unter anderem: "Die nächste Meldung, die wir bekommen [...] ist, dass Harry Styles und Haim auf der Eras Tour in Wembley gesichtet wurden!"

Ob Taylors ehemalige Romanze tatsächlich auftaucht oder auf die Bühne geholt wird, bleibt abzuwarten. Eins ist aber sicher – böses Blut herrscht zwischen den beiden Musikern nicht. Das deutete die 34-Jährige unter anderem während einer Performance ihres Ex auf den 65. Grammy Awards im vergangenen Jahr an: Als Harry "As It Was" zum Besten gab, feierte die Beauty ordentlich ab und sorgte für Begeisterung bei ihren Fans auf TikTok.

Auch Harry ließ in einem früheren Interview in der "The Howard Stern Show" anklingen, dass er trotz der früheren Trennung keinen Groll gegen die BFF von Selena Gomez (32) hegt. Er fühle sich sogar geehrt, dass er Inspiration für Taylors Musik war. "Ich denke viel darüber nach, wie es für mich ist, ein Lied über jemand anderen zu schreiben. Wenn jemand das über mich tut, ist es sehr schmeichelhaft. Auch wenn das Lied nicht schmeichelhaft ist, es wurde trotzdem Zeit damit verbracht", erklärte der Beau und fügte hinzu: "Taylor zum Beispiel ist eine tolle Songwriterin, schließlich sind es gute Songs."

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Harry Styles, Sänger

