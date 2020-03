Es ist kein Geheimnis, dass die Sängerin Taylor Swift (30) in ihren Songtexten gerne mal die Erfahrungen mit ihren Ex-Boyfriends verarbeitet. In "Look What You Made Me Do", "Gorgeous" oder "I Knew You Were Trouble" rechnet sie ordentlich ab. Einer der Besungenen ist Harry Styles (26) – der Sänger war 2012 bis 2013 mit dem Popsternchen liiert. Jetzt hat er sich endlich dazu geäußert, wie es ist, wenn die Ex in ihren Songs auspackt.

Der Musiker, der selbst auch Songs schreibt, verriet in der The Howard Stern Show offen und ehrlich: "Ich denke viel darüber nach, wie es für mich ist, ein Lied über jemand anderen zu schreiben. Wenn jemand das über mich tut, ist es sehr schmeichelhaft. Auch wenn das Lied nicht schmeichelnd ist, es wurde trotzdem Zeit damit verbracht." Darauf fand er sogar lobende Worte für seine Ex: "Taylor zum Beispiel ist eine tolle Songwriterin, schließlich sind es gute Songs." Harry selbst hat sogar schon einen Song von Taylor performt.

Das zeugt wohl von wahrer Größe, ganz der Künstler eben. Denn er weiß wovon er redet: Schließlich hat er auch schon persönliche Erfahrungen in seinen Songs verarbeitet und versteht daher, worauf es ankommt. Der 26-Jährige fügte hinzu: "Das einzige Mal, wenn man denkt 'Ist dieser Song zu persönlich?', ist, wenn man darüber nachdenkt 'Wird es für die Person ärgerlich sein?', denn das interessiert mich."

Anzeige

Joe Maher / Freier Fotograf Harry Styles bei den BRIT Awards im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

Anzeige

Gareth Cattermole / Staff Harry Styles während der BRIT Awards im Februar 2020 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de