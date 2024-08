Zum Geburtstag: So niedlich posiert Rumer Willis mit Tochter

Rumer Willis (36) zelebriert gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Louetta einen wichtigen Tag! Zu ihrem 36. Geburtstag teilt die Tochter von Bruce Willis (69) herzerwärmende Schnappschüsse auf Instagram mit ihrem Kind. "Als ich Lou sagte, dass Mama 36 wird", witzelt sie unter dem Foto, auf dem die beiden ein überraschtes Gesicht machen. Es folgen noch viele weitere süße Bilder von dem Mutter-Tochter-Duo. In den Kommentaren wird die Mama emotional: "Mein kleines Mädchen, mit dir geht jeder Geburtstagswunsch in Erfüllung, den ich je hatte. Du bist meine Seelenverwandte und die Liebe meines Lebens."

Im weiteren Beitrag geht die "House Bunny"-Darstellerin auf die vergangene Zeit mit ihrer Tochter ein. "Dieses letzte Jahr war so wild und herausfordernd und wunderschön, und du bist so ein Licht", schwärmt sie und führt fort: "Ich bin so dankbar für euch. Für eure Zärtlichkeit und Liebe. Ich habe in diesem Jahr so viel gelernt. So viel über mich selbst. Ich fühle mich so frei und glücklich wie schon lange nicht mehr." Rumer erklärt, dass Lou eine Quelle der Stärke sei und sie in schwierigen Momenten "stolz" gemacht habe.

Zu ihrem Geburtstag bekam die 36-Jährige eine liebevolle Botschaft von ihrer Mama Demi Moore (61). Im Netz teilte sie ebenfalls supersüße Bilder – auf einem sieht man Demi als junge Mutter, die ihre kleine Rumer als Baby im Arm hält. Darunter schrieb sie: "Rumer, du wirst immer mein Baby sein! Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Auf ein neues Jahr über alle Maßen. Ich liebe und verehre dich!" Ihre älteste Tochter antwortete: "Oh, Mama. Ich liebe dich so sehr!"

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Instagram / demimoore Demi Moore und Tochter Rumer

