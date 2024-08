Harry Styles überrascht mit Wuschelkopf und Dreitagebart

Harry Styles (30) liebt anscheinend Veränderungen! In den vergangenen Monaten tauchte der "As It Was"-Interpret immer wieder mit neuen Frisuren auf – jetzt präsentiert er einen ganz anderen Look. Auf aktuellen Bildern, die People vorliegen, sieht man den Sänger unterwegs auf den Straßen von London – unrasiert und mit längeren Haaren. Dazu trägt er ganz lässig Alltagskleidung: eine kurze Shorts und eine blaue Jacke. Sein Gesicht bedeckt Harry mit einer schwarzen Sonnenbrille.

Harry legt zurzeit eine wohlverdiente Pause vom Singen und Schauspielern ein – und anscheinend auch von Kurzhaarschnitten. Erst im vergangenen November hatte der 30-Jährige sich all seine Haare abrasiert und damit seine Fans geschockt. Im Mai zeigte er sich dann bei einem Dinner mit einem Haarschnitt, der beinahe nach Vokuhila aussah. Das scheint ihm so gut gefallen zu haben, dass er seine Haare jetzt noch weiter wachsen lässt.

Seine neue Frisur ist nicht der einzige Wandel in seinem Leben. Im vergangenen Mai haben er und seine Partnerin Taylor Russell (30) sich wohl getrennt. Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Harry und Taylor haben ihre Beziehung beendet. Sie haben nach ihrer Reise nach Japan eine schwere Zeit durchgemacht und nehmen sich jetzt eine Auszeit." Die beiden haben sich nie öffentlich zu ihrer Liebe geäußert – sie sollen hin und wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden sein.

Getty Images Harry Styles in Luton 2024

Getty Images Harry Styles, Sänger

