Kader Loth klärt auf: Deshalb rastete Hanka im Dschungel aus

Hanka Rackwitz (55) ließ in einer aktuellen Folge des Allstars-Dschungelcamps ihren Gefühlen freien Lauf und pöbelte Nachzüglerin Elena Miras (32) an. Außerdem drohte die Big Brother-Bekanntheit damit, das Format zu verlassen. In "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" bringt Kader Loth (51) jetzt Licht ins Dunkel und verrät, dass sie die Ursache für den Ausraster ihrer Mitstreiterin kennt. "Sie ist eine unsichere Person, es ist ihre Unsicherheit gewesen!", behauptet der Realitystar und führt aus: "Am Fluss hat sie mir vor dem Streit mit Elena gesagt, dass sie sich nicht akzeptiert fühlt, nicht respektiert fühlt, und umso deutlicher wurde das in dem Gespräch mit Elena."

Dass Mike Heiters (32) Ex-Freundin Teamchefin Hanka Verbesserungsvorschläge bezüglich der Nachtwachenrotation machte, stieß bei ihr negativ auf. Nachdem die "Mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit die 32-Jährige darauf hingewiesen hatte, dass sie aktuell der Boss sei, platzte es förmlich aus ihr heraus: "Hört mal zu, ich gehe gleich raus, weil mir reicht es wirklich!" Gegenüber Giulia Siegel (49) wetterte Hanka dann empört: "Ich sehe mit der Großfresse jetzt überhaupt keine Chance mehr. Wie kann man so sozial inkompetent sein?"

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Ladys ist aber nicht das einzige Drama im Camp. Auch drei weitere Beautys zofften sich und bewiesen einmal mehr, dass das Sprichwort "Zu viele Köche verderben den Brei" häufig zutrifft. Bei den besagten Frauen handelte es sich diesmal um Kader, Daniela Büchner (46) und Giulia Siegel. Sie kamen während des Kochens nicht auf einen gemeinsamen Nenner und warfen sich gegenseitig einiges an den Kopf.

RTL Hanka Rackwit und Elena Miras, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Elena Miras, Kader Loth, Gigi Birofio, Giulia Siegel und Thorsten Legat im Allstar-Dschungelcamp

