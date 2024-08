Nach Zivilklage: Zeugin reicht Strafanzeige gegen Diddy ein

Seit einigen Monaten werden schwere Vorwürfe gegen P. Diddy (54) erhoben. Mehrere Personen beschuldigen den US-amerikanischen Rapper des sexuellen Missbrauchs und des Menschenhandels. Auch Adria English reichte im vergangenen Monat eine Zivilklage gegen den Musikmogul ein. Er soll sie ohne ihr Wissen oder Einverständnis unter Drogen gesetzt und dann zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Nun holt Adria zum nächsten Schlag aus. Wie ihre Anwältin im Gespräch mit Us Weekly berichtet, ist ihr "Kampf für die Gerechtigkeit" noch lange nicht vorbei: Die junge Frau habe neben der Zivilklage auch noch eine Strafanzeige gegen den Musikproduzenten eingereicht.

Adria ist offenbar entschlossen, für ihre Wahrheit zu kämpfen. "Frau English ist sehr gespannt und blickt vorsichtig optimistisch auf ihre Reise zur Gerechtigkeit, beginnend mit der Einreichung ihrer Zivilklage am 3. Juli 2024, und jetzt mit der Einreichung einer Strafanzeige bei dem Miami Beach Police Department", erklärt die Juristin im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin. Adria will sogar noch weiter gehen und den 54-Jährigen in einem weiteren Bundesstaat verklagen. Laut Angaben ihrer Anwältin plant sie, P. Diddy auch in New York vor Gericht zu bringen.

Und was sagt P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, zu den Vorwürfen? Im vergangenen Monat bezog der Anwalt des "Last Night"-Interpreten Stellung. "Egal wie viele Klagen eingereicht werden, es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder gehandelt hat", betonte der Jurist gegenüber Fox News und fügte hinzu: "Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund und ohne jeden Beweis eine Klage einreichen kann. Glücklicherweise gibt es ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren, um die Wahrheit herauszufinden, und Mr. Combs ist zuversichtlich, dass er sich vor Gericht gegen diese und andere unbegründete Behauptungen durchsetzen wird."

P. Diddy, Musiker

P. Diddy, Rapper

