Tom Cruise eilt zu Helikoper während Suri an der Uni startet

Tom Cruise (62) und Suri Cruise (18) haben bereits seit Jahren keinen Kontakt. Auch die Tatsache, dass die Teenagerin aktuell ins Studentenwohnheim der Cranegie Mellon University in Pennsylvania zieht, ändert an der Beziehung zwischen dem Hollywoodstar und seinem Kind wohl nichts. Dafür scheint der Mission: Impossible-Star aber anderweitig eingespannt zu sein – wie Fotos des Schauspielers zeigen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen flitzt der Ex von Katie Holmes (45) mit einem Rucksack in der Hand in einen Hubschrauber und scheint sichtlich unter Zeitdruck zu stehen. Was er wohl Dringendes zu erledigen hat und wo die Reise von London aus hinführt?

Diese Fragen lässt Tom noch unbeantwortet. Dass es für den gebürtigen US-Amerikaner zu Suri geht, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Er und die 18-Jährige sind bereits seit Suris Kindheit entfremdet. Das machte die Studentin zuletzt deutlich, indem sie den Namen ihres Vaters ablegte. Sie soll sich fortan nur noch Suri Noelle nennen. Gegenüber Mirror erklärte Beziehungsexpertin Louella Alderson einen der möglichen Gründe dafür: "Die Namensänderung könnte ein Weg sein, die Verbindung zu ihm symbolisch für immer zu brechen und ihre eigene Identität anzunehmen."

Zwar ist das Verhältnis zwischen Suri und Tom zerrüttet, dafür kann die Jugendliche aber auf die Unterstützung ihrer Mama Katie zählen. Wie überwältigt diese davon ist, dass ihre Tochter an der Universität startet, machte sie unter anderem in einem Interview mit Town & Country deutlich. "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich freue mich sehr für sie", schwärmte die Schauspielerin.

Getty Images Tom Cruise mit Katie Holmes und Suri Cruise im Jahr 2006

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

