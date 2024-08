Wegen Marc: Gina-Lisa Lohfink macht Verena Kerth eine Ansage

Vergangene Woche ließ sich Marc Terenzi (46) nach einem Zusammenbruch in eine Entzugsklinik in Berlin einweisen. Seine beste Freundin Mandy vermutete gegenüber Bild, dass seine "toxische Beziehung" zu Verena Kerth (43) der Auslöser dafür war. Nun meldet sich Gina-Lisa Lohfink (37), die 2009 rund ein halbes Jahr mit dem Sänger liiert war, im RTL-Interview zu Wort und stänkert gegen Verena. "Ich bin froh, dass sie nicht mehr zusammen sind", betont sie und ergänzt im weiteren Verlauf des Gesprächs: "Lass ihn bitte in Ruhe, weil du machst ihn kaputt!"

Während der Beziehung von Marc und Verena soll es zu Gewalt zwischen dem Liebespaar gekommen sein. Doch für Gina-Lisa ist klar: "Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass er niemanden geschlagen hat und dass er nicht böse beleidigt und so, weil so ist er nicht!" Die Reality-TV-Darstellerin hofft, dass ihr Ex und die Münchnerin nicht mehr zusammenkommen werden.

Vor wenigen Tagen schlug Verena selbst einen versöhnlichen Ton nach dem Zusammenbruch von Marc an. "Ich bin sehr froh, dass Marc sich endlich Hilfe sucht. Er hat es mir immer wieder versprochen, aber leider nie durchgezogen. Dass er nun die Unterstützung bekommt, die er unbedingt braucht, ist eine große Erleichterung. Ich wünsche ihm alles Gute für den schweren Weg, der nun vor ihm liegt", betonte sie im Gespräch mit dem Sender.

Getty Images Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink, Juni 2009 in München

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

