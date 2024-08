Begegnen sich Jennifer Lopez und Ben bald bei Filmpremiere?

Nachdem Jennifer Lopez (55) am Dienstag die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht hat, könnte man meinen, dass die beiden nun auf Distanz gehen möchten – doch daraus wird wohl vorerst nichts! Das einstige Liebespaar soll bereits in wenigen Wochen ihren gemeinsamen Film "Unstoppable" promoten. Dieser wird am 6. September auf dem Toronto International Film Festival in der Sektion "Special Presentations" seine große Premiere feiern. Laut dem Bericht von Daily Mail drängen die Produzenten nun darauf, "dass die beiden zusammen bei der Premiere in Toronto auftreten, um den Film bekannt zu machen."

Der Kinofilm stammt von der Produktionsfirma Artists Equity, welche Ben gemeinsam mit seinem engen Freund und Filmkollegen Matt Damon (53) gegründet hat. Im Zentrum der Handlung steht das Leben des Ringers Anthony Robles, der mit lediglich einem Bein geboren wurde und im Jahr 2011 eine nationale Meisterschaft gewann. Jennifer verkörpert darin die Mutter des Wrestlers. Die beiden Hollywoodstars haben neben dieser Verfilmung, die auf wahren Geschehnissen beruht, noch ein weiteres gemeinsames Projekt am Laufen: Der Film "Kiss Of The Spiderwoman" befindet sich derzeit in Produktion.

Wie eine Quelle gegenüber People verriet, gehe es der Sängerin nach dem Einreichen ihrer Scheidungspapiere derzeit überhaupt nicht gut. Dieser Schritt sei ihr persönlich nämlich sehr schwergefallen: "Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen und ihr Herz ist gebrochen." Ihr Noch-Ehemann habe kein Interesse mehr an der Rettung ihrer Liebe gezeigt, weshalb sie schließlich aufgegeben habe. Inwiefern die "On The Floor"-Interpretin nach all den Strapazen motiviert ist, mit Ben vor die Fotografen zu treten, bleibt fraglich.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2024

