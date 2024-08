Freunde sind nach Ben-Scheidung genervt von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (55) hat erneut die Scheidung eingereicht – diesmal von ihrem vierten Ehemann Ben Affleck (52). Die Nachricht von dem Ehe-Aus schockierte sowohl die Fans als auch die Freunde der Sängerin. Ein Insider berichtet jetzt zudem gegenüber DailyMail, dass J.Los Freunde langsam genug von ihrem chaotischen Liebesleben haben. "Nach vier gescheiterten Ehen sind ihre Freunde der Meinung, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren sollte, anstatt auf das, was andere von ihr erwarten. Sie muss endlich herausfinden, wer sie ist und was sie von der Zukunft erwartet", fasst der Informant zusammen.

Die genauen Gründe für das Liebes-Aus sind bislang noch nicht öffentlich bekannt. Jennifer reichte am 20. August – also an ihrem zweiten Hochzeitstag – offiziell die Scheidung von Ben in Los Angeles ein. Die Trennung liegt aber schon einige Monate in der Vergangenheit: Als Datum gab sie hier den 26. April an. Außerdem geht aus den Unterlagen, die TMZ vorliegen, hervor, dass die Sängerin und der Schauspieler vor ihrer Trauung keinen Ehevertrag abgeschlossen haben. Die während der Ehe erzielten Einkünfte gelten also als Gemeinschaftseigentum.

Am Tag der Trennung wurde J.Lo in New York City von Paparazzi abgelichtet. Diese Schnappschüsse, die E! News vorliegen, zeigen J.Lo am 26. April beim Verlassen ihrer Wohnung im Big Apple. Auf den Pics trägt die "Ain't Your Mama"-Interpretin einen weit geschnittenen Pullover und lockere Jeans. Ihre ernste Miene versteckt sie zudem hinter einer semitransparenten Sonnenbrille. Die Trennung folgte nach rund zwei Jahren Ehe mit dem Hollywoodstar. Zuvor hatten sie sich aber auch schon mal Anfang der 2000er-Jahre gedatet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass J.Los Freunde genervt sind? Ja, ich verstehe das schon. Nein, ihre Freunde sollten sie in dieser schweren Zeit unterstützen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de