In Ketten gelegt: Meistern Giulia und Mola Dschungelprüfung?

In der sechsten Folge des Allstars-Dschungelcamps steht Mola Adebisi (51) und Giulia Siegel (49) eine knifflige Aufgabe bevor: Sie müssen sich der Dschungelprüfung stellen, die Eric Stehfest (35) vor rund zwei Jahren nicht antreten wollte. Die Kandidaten werden in einem Käfig ins Wasser gelassen und müssen ihre zuvor angelegten Fesseln mithilfe von Schlüsseln lösen. "Also, wenn ich jetzt gefesselt werde, werde ich ein bisschen geil. Ist wie zu Hause", scherzt Giulia und nimmt die Prüfung offenbar mit viel Humor. Trotz des 17 Grad kalten Wassers stellen sich Mola und Giulia eigentlich recht gut an, nur die Sternausbeute hätte etwas üppiger ausfallen können – gemeinsam bringen sie sechs Sterne für zwölf hungrige Promis mit ins Camp.

Nach der Prüfung freuen sich Mola und Giulia vor allem über eine Tatsache: Sie haben mehr Sterne als Mitcamper Thorsten Legat (55) gesammelt. Der ehemalige Kicker erspielte in seiner Prüfung am Vortag gemeinsam mit Elena Miras (32) nämlich nur vier Sterne. Im Camp scheint die Anzahl der ergatterten Sterne erst für Begeisterung zu sorgen, dann aber in Enttäuschung umzukippen. "Also, es wurde geredet, als hätten die zwölf Sterne gehabt – warum applaudiert ihr?" meint Gigi Birofio (25) im Dschungeltelefon sichtlich irritiert.

Schon in der gestrigen Folge resümierte Gigi die Rückkehr seiner Mitstreiter nach der Dschungelprüfung. Von Thorstens Art, die Geschehnisse nachzuerzählen, war er wohl leicht genervt: "Er hat das so erzählt, als wäre da ein Drache gewesen und er hätte den Drachen getötet und die Prinzessin gerettet und hat dabei noch den Klimawandel umgedreht." Thorsten ging nämlich mit der erfundenen Tatsache hausieren, dass Moderatorin Sonja Zietlow (56) während seiner Prüfung emotional wurde: "Ich bin fast gestorben. [...] Die Sonja hat fast geweint, Köppen ist fast niedergeschlagen gewesen."

RTL Giulia Siegel und Mola Adebisi, Kandidaten des Allstars-Dschungelcamps 2024

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

