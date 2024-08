Molly-Mae Hague wollte ihre Beziehung mit Tommy Fury retten

Bei Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) kriselte es schon lange vor ihrer Trennung. Vergangene Woche gaben die Influencerin und der Profiboxer bekannt, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist. Die genauen Gründe dafür sind bislang unklar – angeblich soll der Sportler kürzlich untreu gewesen sein. Allerdings soll das Paar schon in den vergangenen Monaten Probleme gehabt haben. Daran wollte die Unternehmerin aber für ihre gemeinsame Tochter Bambi arbeiten. "Molly hat ihr Bestes getan, um zu versuchen, die Beziehung Bambi zuliebe zu retten, aber sie konnte wirklich nicht über alles hinwegkommen, was vergangenes Jahr mit Tommy passiert ist", verrät ein Insider gegenüber New Magazine und erklärt weiter: "Das Vertrauen war komplett weg und er hat nichts getan, was sie überzeugt hätte, ihm wieder zu vertrauen."

Laut Medienberichten soll sich die 25-Jährige vergangene Woche direkt von ihrem Verlobten getrennt haben, als sie herausfand, dass er ihr untreu war. Sie habe ihn außerdem auch aus ihrem Haus in Cheshire rausgeworfen. Doch Tommy scheint die Beziehung noch nicht aufgegeben zu haben. "Tommy hat Molly gesagt, dass sie es schaffen können und dass er sie liebt", erklärte ein Tippgeber gegenüber Closer. Seine Ex ist verunsichert: "Molly ist jedoch hin- und hergerissen." Wegen der kleinen Bambi wisse sie aktuell nicht, wie sie weiter vorgehen möchte und ob sie vielleicht doch ein Liebescomeback in Betracht ziehen könnte.

Tommy bestreitet alle Untreuevorwürfe vehement. "Tommy ist entsetzt über die falschen Anschuldigungen des Fremdgehens, die von den Medien verbreitet werden, und er konsultiert seine Anwälte", sagte eine ihm nahestehende Quelle gegenüber Mirror. Auch sein Anwalt betonte das in einem Statement. Weder er noch Molly-Mae äußerten sich aber nach ihren jeweiligen Trennungsstatements noch einmal persönlich zu der Situation. Die beiden hatten sich 2019 bei Love Island-UK kennengelernt und durften im Januar vergangenen Jahres ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Ihre Verlobung folgte wenige Monate nach der Geburt.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Instagram / tommyfury Boxer Tommy Fury und Influencerin Molly-Mae Hague

