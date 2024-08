Papa-Tochter-Foto: Valentin Lusin kuschelt mit Baby Stella

Valentin Lusin (37) genießt die Zeit mit seiner Tochter in vollen Zügen! Der Let's Dance-Star und seine Frau Renata (37) sind vor ein paar Monaten Eltern geworden. Die beiden Profitänzer sind ganz vernarrt in ihre kleine Stella, wie sie immer wieder im Netz mit süßen Schnappschüssen zeigen. Die stolze Mama hält nun einen besonders niedlichen Familienmoment fest: In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Schnappschuss, auf dem ihr Mann mit seinem Sprössling auf einer Wiese kuschelt. Baby Stella liegt dabei auf der Brust des breit grinsenden Papas und fasst ihm ganz neugierig ans Gesicht. Das putzige Foto versieht Renate mit dem Hashtag Papa-Tochter-Liebe.

Mittlerweile ist Stella schon ein gutes Stück gewachsen und hat eine richtige Haarpracht entwickelt – auf dem Bild sind ihre kleinen Löckchen gut zu erkennen. Wie schnell das geht, kann Renata scheinbar kaum fassen. "Die Zeit läuft so schnell. [...] Es ist einfach unbeschreiblich schön zu sehen, wie unsere Stella wächst und gedeiht", schrieb sie vergangenen Monat zu einer Aufnahme, auf der sie ihre Tochter hochhebt und mit großem Lächeln anstrahlt.

Da Renata mit Stella schwanger wurde, konnte sie bei der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel leider nicht mit übers Parkett fegen. Trotzdem war sie bei einigen Shows dabei und drückte ihrem Valentin, der mit Ann-Kathrin Bendixen tanzte, die Daumen. Doch bei der kommenden Staffel will sie unbedingt wieder dabei sein. "Mein größter Wunsch ist es, dass mich RTL nächstes Jahr wieder mittanzen lässt", verriet sie gegenüber Bild und fügte hinzu: "Dafür trainiere ich täglich hart, das wäre einfach fantastisch. Vielleicht nehmen sie mich ja auch als Mama noch einmal." Ihrer Leidenschaft kann sie aber trotzdem schon bald wieder vor einem Publikum nachgehen: Renata nimmt nämlich an der "Let's Dance"-Tournee teil, die Oktober startet. In dieser Zeit wird ihre Mutter sie und Valentin unterstützen.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihr Baby Stella

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrem Kind

