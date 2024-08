Anna-Carina Woitschack stellte Haterin am Telefon zur Rede

Anna-Carina Woitschack (31) beweist Mut! Die Schlagersängerin steht schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit und ist fiese Kommentare im Netz gewohnt. Normalerweise ignoriert die DSDS-Bekanntheit die hasserfüllten Nachrichten, doch vor wenigen Tagen platzte ihr offenbar der Kragen. Im Gespräch mit Schlagerliebe Radio berichtet die Musikerin: "Letztens habe ich einen Kommentar bei Facebook gelesen von einer Dame, die wirklich ganz, ganz, ganz böse kommentiert hat." Nach ein paar Internet-Recherchen habe Anna dann die Telefonnummer der Nutzerin ausfindig machen können: "Und ich dachte: Komm, rufst du doch mal an! Das wollte ich immer schon einmal machen."

Glücklicherweise ging die Userin sogar ran! In dem Gespräch habe Anna-Carina die Dame sofort mit den von ihr verfassten Hassnachrichten konfrontiert. "Ich habe sie gefragt, was sie dazu bewegt, so etwas zu schreiben. Zumal ich auf ihrer Seite gesehen habe, dass sie auch Mama und Oma ist." Von der offensiven Art der Sängerin sei die Dame total überrascht gewesen. "Die Frau war so geschockt und wusste nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie hat sich tausendmal entschuldigt", erinnert sich die 31-Jährige an das ungewöhnliche Gespräch. Zum Schluss habe sie Anna-Carina sogar auf einen Kaffee eingeladen.

Auch vor wenigen Wochen stellte Anna-Carina schon einmal ihre Schlagfertigkeit unter Beweis. Nach ihrem Nacktshooting für den Playboy musste sich die Sängerin einen provokanten Spruch ihres Ex-Partners Stefan Mross (48) anhören. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator forderte im Interview mit RTL, dass seine einstige Partnerin zu ihrem bevorstehenden Scheidungstermin doch "bitte angezogen" erscheinen solle. Diesen Kommentar ließ die Schlagersängerin jedoch nicht auf sich sitzen. "Ich komme natürlich wie jeder andere Mensch angezogen zum Gerichtstermin und nackt gibt es mich aktuell tatsächlich nur im Playboy", konterte sie im Interview mit "Punkt 8".

Getty Images Anna-Carina Woitschack bei der "Beatrice Egli-Show"

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross im September 2017

