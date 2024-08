Brittany Mahomes teilt Foto vom ersten Turntag ihrer Tochter

Brittany Mahomes (28) präsentiert im Netz einen besonders süßen Schnappschuss – und zwar von Töchterchen Sterling (3), an ihrem erstem Tag in der Turnhalle. In ihrer Story auf Instagram teilt die ehemalige Fußballspielerin das putzige Foto der Dreijährigen, die in einem glitzernden, roten Body, einer farblich abgestimmten Sporthose sowie einem großen hellblauen Rucksack fröhlich in die Kamera grinst. "Erster Turntag in ihrem USA-Gymnastikanzug!", kommentiert die stolze Mama den Schnappschuss und fügt schmunzelnd hinzu: "Sie wollte natürlich ihren eigenen Rucksack haben!"

Dass die kleine Sterling ganz nach Mama Brittany und Papa Patrick Mahomes (28) kommt und ein waschechter Sportfan ist, freut besonders den NFL-Spieler. Zuletzt ließ er auf Social Media einen knuffigen Moment Revue passieren: "Dieses Mädchen ist heute Nacht wirklich beim Kuscheln mit ihrem Basketball eingeschlafen. Ihr Papa ist stolz!" Ob auch Baby Nummer drei seiner sportlichen Familie nacheifern wird?

Denn aktuell erwarten Brittany und Patrick erneut Nachwuchs. Die freudigen Neuigkeiten enthüllten die Eheleute vor wenigen Wochen mit einem rührenden Beitrag in den sozialen Medien: In einem Clip posiert die vierköpfige Familie vor der Kamera. Sterling rennt munter mit Ultraschallbildern in der Hand umher und albert mit ihrem Geschwisterchen Bronze herum. "Runde drei, wir kommen", betitelten die Dreifacheltern in spe das Video und machten somit deutlich, dass die Mahomes bald Familienzuwachs bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes' Tochter Sterling Skye Mahomes, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Bronze Mahomes, Sterling Mahomes und Patrick Mahomes im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Brittanys Foto ihrer Tochter Sterling? Total niedlich! Ich liebe es, dass Brittany Bilder ihrer Kleinen teilt. Na ja. Ich finde, dass sie keine Fotos ihrer Dreijährigen im Netz posten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de