Fake-Nase und Perücke: Glen Powell ist kaum wiederzuerkennen

Ist das tatsächlich Glen Powell (35)? Der Schauspieler wird aktuell für seine Rolle als knallharter Tornadojäger mit Cowboyhut in "Twisters" gefeiert. Für eine neue Rolle musste er sich nun aber einen ganz neuen Look zulegen – so werden ihn einige Fans sicher auf Anhieb gar nicht wiedererkannt haben. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den US-Amerikaner am Set der neuen Comedy-Serie "Chad Powers". Glen trägt darauf eine strähnige, schulterlange Perücke, einen dünnen Schnurrbart und augenscheinlich auch eine Nasenprothese. Gepaart mit Sportshirt und Shorts wird er so zu einem "in Ungnade gefallenen Quarterback, der sich als Chad Powers tarnt und in ein angeschlagenes Südstaaten-Footballteam wechselt, um seine Karriere wiederzubeleben" – so die Beschreibung auf der Branchen-Website IMDb.

Die Serie stellt für Glen wohl eine Art Herzensprojekt dar. Zusammen mit dem ehemaligen NFL-Profi Eli Manning ist er nämlich auch ausführender Produzent. Die Handlung basiert auf einem Comedy-Sketch, in dem Eli selbst die Rolle des Chad Powers übernahm. Gemeinsam mit Produzent Michael Waldron erklärte Glen im Februar, was dieses Projekt für ihn so besonders macht. "Wir sind beide eingefleischte College-Football-Fans. Als wir Eli als Chad Powers sahen, wussten wir, dass das der Weg zu einer großen, lustigen Geschichte über diese Welt sein könnte", hieß es in einem Statement gegenüber Variety. Beide seien begeistert, Teil der Serie zu sein und könnten es kaum abwarten, sie mit einem großen Publikum zu teilen.

Neben "Twisters" ist vor allem seine Rolle in Top Gun: Maverick ein Meilenstein in Glens Karriere. Für den Action-Blockbuster stand er gemeinsam mit Tom Cruise (62) vor der Kamera. Der Hollywoodstar war wohl ein toller Lehrer für den 35-Jährigen. "Er ist der Beste. Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor, und er ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens geworden", schwärmte er im Interview mit E! News. Die Bewunderung beruht wohl auf Gegenseitigkeit: Auf dem roten Teppich der Premiere im Juli grinsten die beiden bester Laune in die Kameras und alberten wie gute Kumpels herum.

Instagram / glenpowell Glen Powell mit seinem Welpen Brisket

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

